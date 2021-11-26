АНГЕЛЫ

Знатный византийский род, ведущий происхождение от севастоипертата Константина А. из Филадельфии (ок. 1093 — после 1166) и Феодоры, порфирородной дочери императора Алексея I Комнина .

(Греч. Ἀγγελοι) — Несмотря на уверения энкомиастов, возводивших родовое имя А. к слову «ангел» (греч. «ангел», «вестник»), патроним семейства происходит, вероятно, от топонима Angel или Agel (поселение недалеко от города Амида в Малой Азии). При императорах из рода Комнинов (1081–1185) А. в основном были заняты военной службой. В 1185 благодаря перевороту Исаака II Ангела представители рода утвердились на византийском престоле. Другими византийскими императорами из дома А. были брат Исаака Алексей III Ангел и Алексей IV Ангел. После захвата в 1204 Константинополя участниками IV Крестового похода А. правили в Эпире и Фессалонике: вначале как независимые правитители, претендовавшие на титул византийского императора, позже — как императорские наместники. Михаил I, Михаил II, Феодор, Никифор II, Димитрий — правитель Эпира — стали носить имя Ангел Комнин Дука, подчеркивая свою преемственность с династией Комнинов. Утвердившиеся на византийском престоле императоры из рода Палеологов присоединили имя А. к своему фамильному имени.

Автор статьи: Буганов Р.Б.

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