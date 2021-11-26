АНДРОНИК II Палеолог

Византийский император (11.12.1282 — 24.05.1328).

Сын императора Михаила VIII Палеолога (1259–1282), с 8.11.1272 соправитель отца. После смерти своей первой жены Анны, он в 1284 женился на Иоланте (Ирине) Монферратской, что обеспечило Византии наследственные права на Фессалоникийское королевство. Отказался от проводимой Михаилом VIII полит. унии с Римско-католической церковью, сторонник унии патриарх Иоанн Векк при А. П. был смещен и удален в монастырь . Противники унии были возвращены из ссылки. Однако большую часть его царствования в Византии не утихали церковные споры. Одновременно с ними империя переживала серьезный социально-экономический кризис — византийская монета теряла стоимость из-за уменьшения веса, ослабела и военная мощь государства. Несмотря на попытки сохранить status quo во внешней политике, к началу XIV в. почти вся Малая Азия оказалась во власти турок. Попытка приостановить продвижение османов с помощью наемных каталонских отрядов потерпела крушение. Опасаясь того, что каталонцы выйдут из-под византийского контроля, сын и соправитель А. П. Михаил IX приказал убить их вождя Рожера де Флора (апрель 1305). Результатом стал мятеж каталонцев, долгое время грабивших Фракию и Грецию. Упразднив в 1284 византийский флот, А. П. заключил союз с Генуей против Венеции. Из-за поражения союзников А. П. был вынужден выплатить огромную контрибуцию венецианцам. После смерти Михаила IX в 1320 против А. П. выступил его внук Андроник III , вынудивший деда разделить с ним власть: Македония и Фракия стали уделом внука. В 1325 последний был коронован, а в 1328 захватил Константинополь . В январе 1330 престарелый А. П. удалился в монастырь, где вскоре и умер, приняв монашество с именем Антоний.

Автор статьи: Буганов Р.Б.