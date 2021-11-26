АГАФИЙ СХОЛАСТИК (Миринейский; греч. Άγαθiας Σχολαστικός)

Византийский историк и поэт.

Уроженец Мирины (Малая Азия). Учился в Константинополе и Александрии. Служил городским чиновником в Смирне, затем работал адвокатом (схоластиком) в столице. Ранние поэтические произведения (в том числе сборник «Дафниака» в 9 книгах) не сохранились. В составе «Палатинской антологии» до нас дошли собранные А. С. эпиграммы, в том числе более 100 его собственных, по стилю напоминающие поэзию Нонна Панополитанского. Неоконченным остался исторический труд А. С. «О царствовании Юстиниана» в 5 книгах, описывающий период 552–557. В центре внимания автора — военно-политические события; приводятся описания племен и народов, природных катастроф. Классицистическая манера А. С. определяет его склонность к дидактическим отступлениям и ламентациям, а также малое внимание к церковным делам. Сочинение содержит важные сведения о войнах с франками , аламанами, кутригурами, персами в Грузии; экскурсы о персах и франках.

Сочинения:

Агафий. О царствовании Юстиниана / Пер., ст. и примеч. М. В. Левченко. М.-Л., 1953. М., 1996;

Agathias. The Histories / Transl. and notes by J. D. Frendo. B.; N. Y., 1975;

Agazia Scolastico. Epigrammi / Testo, trad. e comm. a cura di G. Viainsino. Milano, 1967.

Автор статьи: П. В. Кузенков.