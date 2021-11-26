ЗEМПАХ

Земпах — местечко в Швейцарии, около которого 9 июня 1386 произошла битва между войсками швейцарских кантонов и силами правивших австрийскими землями Габсбургов .

Конфликт был вызван расширением Швейцарского союза, к которому на протяжении XIV в. присоединился ряд новых территорий (Цюрих, Гларус, Цуг, Берн, Люцерн), что подрывало позиции Габсбургов, ослабленные разделом их владений между Леопольдом III (1365—1386) и его братом Альбрехтом III (1365—1395) в 1379.

В январе 1386 Люцерн принял под защиту своих законов несколько местечек, до этого находившихся под властью австрийцев. Герцог Австрийский Леопольд III выступил в поход против швейцарцев, чтобы вновь подчинить эти территории. Численность войск обеих сторон точно неизвестна. Противники начали сражение, не зная расстановки сил, что было связано с пересеченным характером местности. Леопольд III принял авангард швейцарцев за их основные войска и начал битву, не дождавшись подхода части своих сил. Закованные в тяжелые доспехи австрийские рыцари сражались в пешем строю против швейцарской пехоты, которую сначала им удалось оттеснить. Но основные силы швейцарцев, вступив в бой, быстро смяли и обратили в бегство войско противника. Австрийцы потерпели при З. сокрушительное поражение, Леопольд III погиб.

Одержав победу при З., швейцарские кантоны продолжили расширение своих земель за счет ряда австрийских владений. Новая попытка Габсбургов вернуть часть вошедших в Швейцарский союз территорий завершилась их поражением при Нефельсе (1388). В 1394 герцог Австрийский Альбрехт III заключил мир со швейцарцами, признав их земельные приобретения и фактическую независимость.

Лит.: Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. В 4-х тт. / Пер. с нем. М., 1996–1999. Т. 3. Средневековье. C. 832—835; Петров И. Очерки истории Швейцарии. Екатеринбург, 2006; Marchal G. P. Sempach 1386. Basel–Frankfurt am Main, 1986; Weber P. X. Der Sempacher Krieg. Erinnerungsschrift zur 550. Gedächtnisfeier der Schlacht bei Sempach. Lucerne, 1936.