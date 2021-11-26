ЗАВОЕВАНИЕ И КОЛОНИЗАЦИЯ СЛАВЯНСКИХ ЗЕМЕЛЬ 12-13 вв.

Политическое подчинение и хозяйственное освоение выходцами из Западной Европы территорий с преимущественным славянским населением.

В сер. 8 в. слав. пле­ме­на, про­жи­вав­шие в Вост. Аль­пах, По­ду­на­вье и Пан­но­нии, по­па­ли в за­ви­си­мость от Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва, на их зем­лях в 9 в. бы­ли об­ра­зо­ва­ны Пан­нон­ская и Вост. мар­ки (ны­не Ка­рин­тия). Вос­точ­но-Франк­ское ко­ро­лев­ст­во , за­тем Свя­щен­ная Рим. им­пе­рия за­вое­ва­ли зем­ли лу­жиц­ких сер­бов (см. Лу­жи­ча­не), соз­дав на них в 10 в. Май­сен­скую, Мер­зе­бург­скую и Жи­тиц­кую мар­ки. В 10 – нач. 11 вв. в со­став Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии бы­ла вклю­че­на Че­хия, объ­ек­том экс­пан­сии ста­ли зем­ли по­ла­бо-при­бал­тий­ских сла­вян. К сер. 12 в. тер­ри­то­рии вос­точ­нее Эль­бы и За­ле за­хва­ти­ли отд. герм. свет­ские и ду­хов­ные кня­зья (см. Альб­рехт Мед­ведь, Ген­рих Лев). На этих зем­лях впо­след­ст­вии воз­ник­ли нем. кня­же­ст­ва Бран­ден­бург, Мек­лен­бург и др. Со 2-й четв. 13 в. гл. дви­жу­щей си­лой экс­пан­сии ста­ли ры­цар­ские ор­де­на (см. Ме­че­нос­цев ор­ден , Тев­тон­ский ор­ден , Ли­вон­ский ор­ден ). Ими бы­ли за­хва­че­ны мн. зем­ли в Вост. При­бал­ти­ке, в т. ч. прус­сов. За­вое­ва­ние со­про­вож­да­лось ис­треб­ле­ни­ем ме­ст­но­го на­се­ле­ния, на­силь­ствен­ной гер­ма­ни­за­ци­ей и хри­стиа­ни­за­ци­ей. С 12 в. за­мет­ным яв­ле­ни­ем ста­но­вит­ся ко­ло­ни­за­ция, вы­зван­ная стрем­ле­ни­ем кре­сть­ян ос­во­бо­дить­ся от уси­ли­ваю­ще­го­ся фео­даль­но­го гнё­та на ро­ди­не, ре­мес­лен­ни­ков и куп­цов – об­рес­ти но­вые рын­ки сбы­та, ры­ца­рей – най­ти при­ме­не­ние сво­им во­ен. и адм. на­вы­кам и опы­ту. В При­бал­ти­ке ко­ло­ни­ста­ми бы­ли поч­ти ис­клю­чи­тель­но дво­ря­не и бюр­ге­ры (см. Прус­сия ). Про­цесс ми­гра­ции на­се­ле­ния из За­пад­ной в Вос­точ­ную Ев­ро­пу с раз­ной сте­пе­нью ин­тен­сив­но­сти про­дол­жал­ся и в по­сле­дую­щие ве­ка.

Автор статьи: Г. Ф. Мат­ве­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)