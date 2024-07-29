Западные славяне: кто они? Священная Римская Империя: лоскутное одеяло посреди Европы. Однако даже на начальном этапе исторического развития славяне никогда не были единой народностью с идентичной культурой, языком и вероисповеданием.

Славяне жили на обширных территориям. Со временем они становились всё более непохожими друг на друга и приобретали массу различий между собой. Этнографическая пропасть образовалась между славянскими народами. На это повлияло скрещивание с представителями других этнических групп, в том числе, немецких, и массовое переселение на новые территории.

Западные славяне - общность племен, которая объединена не только единым названием, но и традициями и культурными ценностями. По исследованиям историков известно, что западная группа выделилась из-за их расселения по различным территориям. Это и стало катализатором, который запустил процесс обособления западных славян от восточных.

Одна волна переселения сменилась другой. На освоенных землях постепенно создавались общины, которые существенно отличались от своих прототипов. Расстояние повлияло на то, что культурные и торговые связи стали рваться между славянскими племенами.

Расселения племен происходило по трем направлениям: юг, восток и запад.

Западные славяне заселили территории между Одером и Эльбой. Историки к западным славянам относят приблизительно пятьдесят этнических групп, которые принесли свои традиции на новые земли. Сегодня самыми яркими представителями этой этнической группы являются хорваты, чехи, поляки.

Исследователи делят всех западных славян на несколько групп. Самой многочисленной из них были полабские славяне. Под этим названием объединялись несколько племен и союзов.

Славянские племена, в целом, являлись разрозненными. Между ними не были налажены связи. И это несмотря на общие корни и похожие культурные традиции. Объединение славян происходило только под влиянием общей угрозы.

Религия западных славян

До принятия христианства западные славяне были язычниками. Они почитали определенные божества, духов природы, животных. Например, прежде чем идти на охоту в лес, славяне обращались сразу ко всем божествам, не выделяя одного. Верили западные славяне и в демонов. Но, по их мнению, это были не злые существа, а души животных, камней или растений.

Для западных славян важен был культ почитания прародителя-животного. Древний народ выбирал себе тотемное животное для поклонения. При этом убийство священного зверя не являлось преступным. В основном, племена почитали волков и во время ритуальных церемоний надевали на себя их шкуры.

Для служения богам сооружались специальные места. Там устанавливались идолы. Обычно их ставили на холмах. Рядом должно было быть место для жертвоприношений. Языческие культы всегда подразумевают приношение в жертву животных во время обрядового служения.

Божества западных славян практически не отличались от богов восточных и южных. Но каждое племя почитало своего идола. У общностей были разные покровители. Западные славяне разделяли божества на три группы: высшие, средние и низшие. Такая классификация соответствовало пониманию мироустройства.

Культурные традиции западных славян

Культура западных славян формировались под влиянием более развитых государств. Можно утверждать, что славяне лишились возможности сохранить самобытность и пройти свой путь. Ас момента принятия христианства влияние Запада только усилилось. Священники насаждали свои обряды и язык. Западнославянская группа вынуждена была разговаривать и писать на латыни. Только к XIII веку стала развиваться собственная письменность и лишь в некоторых государствах.

Культурные традиции разных западнославянских племен заметно отличались, поэтому довольно сложно рассказать обо всех них в одной статье. Достаточно привести несколько характерных черт культурного развития данной группы на примере сравнения двух государств – чешских княжеств и Великой Польши.

Например, в чешском государстве с XII века летописи велись на родном языке. Это позволило через два века дать толчок к развитию литературного и театрального искусства. На сцене начали ставить произведения сатирического характера.

А вот польская литература начала формироваться на столетие позже - только в XIII веке. Литературное направление тормозило то, что преподавание велось на латинском языке.

Когда западные славяне переселялись на новые земли, они тесно контактировали со своими соседями, а не с собратьями. Постепенно перенимали их культурные традиции. В зависимости от места своего проживания западные славяне попадали под влияние германцев, фракийцев, греков..

Подъем в живописи, науке, архитектуре и скульптуре во многих западнославянских государствах наблюдался к XV веку. Причем культурные достижения того времени сегодня являются безусловным достоянием.

Хозяйство и быт западных славян

Главным занятием западных славян вплоть до VIII века было земледелие. Они сумели освоить два вида земледелия:

подсечно-огневое;

пашенное.

Пашенное считалось более современным. В таком виде земледелия использовались железные орудия труда. Каждое племя производило их самостоятельно, у всех были свои секреты.

Также западные славяне занимались скотоводством. Скот использовали для пахоты.

Западные славяне так же, как и восточные, занимались торговлей. Основной статьей были дорогие меха, воск и мед. Развитие торговли у западного славянства влияло не только на материальную культуру, но и на изменение общественного строя представителей этой ветви.