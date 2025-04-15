Священная Римская Империя: лоскутное одеяло посреди Европы Священная Римская империя образовалась в X веке после того, как германские императоры завоевали Италию. Правители на протяжении нескольких веков «ходили войнами» и постепенно завоевывали всё больше соседних территорий, в том числе и земли к востоку от Германии.

Государство, образовавшееся в восточной части бывшей империи Карла Великого, вобрало в себя земли, на которых жили германские и славянские племена, к X-XI векам уже сформировавшим свои небольшие королевства. Завоевания германского короля Оттона I на севере Италии принесли ему корону Императора, а его государству – новый статус и название - Священная Римская Империя.

Во второй четверти XII века в центре политической жизни империи оказалось соперничество между двумя крупными княжескими родами Германии — Гогенштауфенами и Вельфами . Первые доминировали в юго-западной Германии (Швабия, Эльзас) и Франконии. Вельфы были правителями Баварии, Саксонии, Тосканы и, наряду с Альбрехтом Медведем, развивали экспансию в направлении славянских земель Мекленбурга, Поморья и Поэльбья. Церковь была включена в светскую структуру империи и превратилась в одну из главных опор императорской власти и единства страны. В новом, постоянно растущем государстве часто возникали споры о том, кто властен назначать церковных иерархов (епископов и аббатов) на должности. Это привело к длительному конфликту между светскими правителями и духовенством. В результате император Генрих IV, правивший с 1054 по 1106 годы сам организовал выборы нового римского папы [1, c.42-45]. Только наследник Генриха смог примириться с католической церковью, заключив в 1122 году договор в Вормсе и согласившись не влиять на назначение епископов и аббатов.

Императоры, зависимые от крупных феодалов, постоянно искали способы обрести финансовую и военную независимость. Это позволило бы им укрепить свою власть и обрести самостоятельность в государственном управлении. Для решения этой проблемы император Фридрих I (правил с 1152 по 1190 годы) по прозвищу Барбаросса, то есть, Рыжая Борода, вторгся в северную Италию. От своих рыцарей Фридрих требовал совершенного владения всеми семью рыцарскими искусствами. Такими являлись: верховая езда, плавание, стрельба из лука, кулачный бой, соколиная охота, игра в шахматы и сложение стихов [1, c.77-81]. Его рыцарская армия успешно справлялась с городскими ополчениями Ломабрдских городов. Только объединенные усилия союза городов смогли остановить натиск Фридриха и его войска, это случилось при Леньяно в 1176 году. Продолжил дело Барбароссы и его сын, Фридрих II, возобновивший итальянские походы в начале XIII века. Борьба итальянских городов с германскими императорами, сделала первых союзниками римского папы, который в очередной раз пригрозил императорам отлучением от церкви.

Славянские территории охватывали земли Империи с севера и востока. Начиная с IX века германские вожди устремляли взгляды на богатые и плодородные земли соседей. В 929 году король Генрих I по прозвищу Птицелов подчинил Чехию, вынудив короля Вацлава I стать своим вассалом [2, с.69]. а затем и войти в состав Империи. Особый интерес для императоров представляли Полабские славяне – племена, жившие вдоль реки Эльба и по берегам Балтийского моря. Король Генрих, желая обезопасить свои с верные и восточные пределы решился идти войной одновременно на славян и датчан. Покорив сперва племя Одобритов, в 931 году он усмирил и датского конунга, расширив владения империи до берегов Балтики. Начался процесс «онемечивания» славян. Языком торговли и судов стал немецкий, местные вожди были заменены немецкими феодалами. Славянское население лишилось своей культуры, языка и традиций [2, с.164].

Постепенное подчинение и включение в состав империи славянских племен расширило ее до границ русских княжеств. В XII веке разгорелась борьба между пришедшими из крестовых походов рыцарями, основавшими новые ордена и племенами балтов-язычников – папа римский приравнял поход в Прибалтику к походам в Святую землю. Теперь, чтобы служить идеям христианской веры, не обязательно нужно было отправляться за тридевять земель [3, c. 53]. Так начались Северные крестовые походы, затронувшие Псков и Новгород. Русские князья, однако, успешно отразили немецкую агрессию и удержали контроль над восточной частью Балтийского моря.

Литература

1. Шишов А. В. 100 великих полководцев Средневековья. - М.: Вече, 2010.

2. Павлинский А.И. Немцы и славяне: история противостояния. -М.: Вече, 2019

3. Филиппов В., Елисеев М. Русь против крестоносцев Подробнее. – М.: Вече, 2019.