Судьба западных славян Не смотря на то, что многие племена западных славян растворились в истории и стали частью германской империи, до наших дней сохранились названия их племен и богатый археологический и письменный материал, позволяющий узнать их историю и судьбу.

Бодричи (ободриты)

Большинство городов в Европе были построены именно славянами. В этом участвовали и бодричи - их еще называют ободриты. Это самый крупный союз западных славян Они жили западнее всех из славян. Упоминание об этой группе есть в хрониках летописца Карла Великого Эйнхарда. Он упоминал о походе короля данов Гудфреда против ободритов в 808 году. На помощь к бодричам Карл Великий отправил своего сына, и на Эльбе им удалось остановить данов. Их в бою поддерживала другая славянская группа – лютичи.

Начиная с X века, когда Священная Римская империя германской нации начла активный натиск на восток, бодричи и лютичи сражаются вместе с герцогом Генрихом Птицеловом. Также во время крупнейшего славянского восстания против немцев, которое произошло в 983 году, бодричи и лютичи также сражались вместе.

Бодричи возглавлялись одним князем. Они образовывали союз из племен, которые находились между собой в близком родстве. Сильнейшее объединение было в середине XI века при таких князьях как Готшалк, Крутой и Генрих.

Лютичи (велеты)

Лютич или велеты - это группа из четырех племен, обитавших между областью бодричей и Одером. Это были:

хижане,

черезпеняне,

доленчане(доленцы),

ратари.

Их союз характеризовался общим храмом и общим культом богов. Лютичи внушали настоящий ужас своим соседям. Само название «лютичи» связано с тотемным животным – волком. Они поклонялись ему. Воины почитали его за стремительность, смелость, отвагу, ловкость и способность к самопожертвованию. Сами себя они называли велетами. Лютичами их же называли соседи.

Лютичи практически не отличались от бодричей. Они были похожи внешне. Идентичен был язык, обычаи и вера.

Лютичи - самый воинственный славянский народ и самый мужественный. Ни один славянский народ не вел такой ожесточенной борьбы против германского господства и насаждения ими христианства, которая проводилась с VIII по XII век.

Эти славянские племена играли весомую роль на Балтийском море. Есть мнения историков, что колонии лютичей могли проникнуть и в более отдаленные страны, например, в Голландию.

Лужичане

Лужичане (лужицкие сербы) - самый малочисленный славянский народ. Они населяли федеральные земли Саксонии и Бранденбурга. Лужичане смогли сохранить свою культуру, несмотря на тесное соседство с немцами. Впоследствии лужичане стали необычным этносом Германии. Мало того, это единственное уцелевшее племя потомков полабских славян.

Само название «лужичане» вызывает споры у экспертов. Однако, некоторые историки утверждают, что определение происходит от названия Лужицы - это болотистая местность, расположенная неподалёку от территории, где и проживали лужицкие сербы.

Лужичан относят к потомкам полабских славян. Некоторая их часть была ассимилирована и растворилась в других племенах. В XVI веке большинство лужичан стали исповедовать лютеранскую веру. Коренные народы Германии пытались переменить и культуру, и обычаи малочисленной группы, которая оказалась в их среде. Также в Германии предпринимались попытки уничтожить лужицкие традиции и письменность, но они оказались безуспешны.

Лужицкие сербы вели национальную борьбу, неоднократно пытались выйти из состава Германии. Этого сделать не удалось, но смелый народ отстоял свои права

В современной Германии насчитывается около 60 тысяч лужичан. Причем большинство - двуязычны. Они свободно владеют немецким языком и разговаривают на нём. Но знают и верхнелужицкое, и нижнелужицкое наречия. Лужицкий язык в современной Германии преподаётся в Лейпцигском университете.

Подавляющее большинство лужицких сербов является лютеранами. Не более 10% представителей этого народа исповедуют католицизм. Таковы последние статистические данные. Самобытной, колоритной и яркой остаётся традиционная культура лужичан. На праздниках, которые проходят в наши дни у представителей данного народа, до сих пор можно увидеть их национальные костюмы. Причем некоторые элементы одежды являются общими для всех западных славян. Например, это передник, а также украшение лентами или вышивкой.

Поморяне

Огромную территорию от Одры до Вислы занимали поморяне. Свое название они получили оттого, что заселяли побережье моря (с немецкого Pommern). Память об этом сохранилась и по сегодняшний день. Поморяне вместе с поляками составляли одну родственную языковую группу. Еще ее называли ляшская. Поморяне – особое племя, которое отличалось как от лютичей и бодричей, так и от поляков. Поморяне образовывали так называемую переходную ступень от одних к другим.

К поморянам относились славяне, которые занимали территорию к востоку от Одера и до границы области пруссов. В X веке она находилась между реками Дзерзгони и Пасаргой. Пруссы в XII-XIII веке завоевали Помезанию, расположенную между Вислой и Дрвенцой, и перешли границу.

Историки не выделяют у поморян отдельных родов или племен.

Судьба полабско-балтийской ветви западных славян

Полабско-балтийская ветвь западных славян прекратила свое существование после участия в войнах, которые на протяжении нескольких столетий вели немцы. Битвы начинались еще со времен с Карла Великого и продолжались до XII века.

Лютичи и бодричи были уничтожены полностью. Некоторые ответвления, например, древане прекратили свое существование в XVIII веке, а остатки поморян и лужицких сербов были незначительны. Свою народность им тоже не удалось сохранить.

Борьба с немцами велась в неравных условиях. Славяне потерпели поражение потому, несмотря на многочисленность, смелость и силу.

Германское государство пользовалось поддержкой католической церкви. Славяне пытались противостоять, но были раздроблены на ряд небольших союзов и военно-племенных объединений.

Славянам не удалось объединиться и создать единый союз против немцев. Мало того, славяне часто объединялись с германцами, чтобы воевать против своих же собратьев. Бодричи издавна питали вражду к лютичам. Потому иногда шли вместе с немцами против лютичей, и наоборот.

В 1127 года пала знаменитая Ретра, в 1168 году – Аркона, а в 1177 году сожжен Волин. Со второй половины XII века полабско-балтийские славяне, среди которых и поморяне, уже были в немецком подданстве. Таким образом, группы западных славян утратили не только политическую свободу, веру, культуру, но и свои народности. Племена, которые не были уничтожены, подверглись германизации.

Справка: К западным славянам сегодня относятся современные народы: поляки, чехи, словаки, хорваты и другие. Общая численность этих народов — около 80 миллионов человек.