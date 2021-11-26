РОЖЕР II

Первый король Сицилии (1130–1154 гг.).

Рожер II был сыном Рожера I, графа Сицилии и его жены Адеалиды. Рожер II родился в 1095 г. В 1112 г. они принял единоличную власть. Рожер помог сохранить герцогскую власть в Апулии своему кузену Вильгельму II.

В 1127 г. после смерти Вильгельма II Рожер выдвинул свои претензии на владения кузена. Его интересы столкнулись с интересами папы Гонория II, который сумел привлечь на свою сторону влиятельных апулийских землевладельцев. Лишь путем значительных уступок городам и отдельным феодалам Рожеру удалось утвердить свою власть в Апулии.

В 1128 г. Рожер был отлучен от церкви папой, который был недоволен успехами Рожера в Южной Италии. Против Рожера сформировалась сильная коалиция. Однако ему удалось сначала расколоть ее, а в августе 1128 г. добиться от папы признания себя герцогом Апулии.

В 1130 г., предложив свою поддержку антипапе Анаклету II, Рожер добился коронации в качестве короля Сицилии, Апулии и Калабрии. Образование нового королевства не было признано никем и настроило против Рожера не только местных феодалов, но и двух императоров.

В 1137 г. Рожер II потерял почти всю Южную Италию, а новым герцогом Апулии стал Райнульф Алифанский, ставленник папы Иннокентия II и императора Лотаря II.

После ухода в 1139 г. императора из Италии, Рожер II снова вторгся в Южную Италию, выдвинувшегося против него Иннокентия II он взял в плен и заставил признать свои ленные права над Сицилией, Апулией и Калабрией (договор в Миньяно). Впоследствии Рожер овладел Неаполем и некоторыми землями в Северной Африке.

В 1147 г. Рожер II напал на Византию и присоединил к своим владениям остров Корфу.

Сицилийское королевство при Рожере II значительно превосходило иные государства по уровню централизации. Рожер проводил политику веротерпимости: подданные всех вероисповеданий имели равные права. При Рожере сохранялись традиционные для греков и мусульман поземельные отношения, а в административной культуре было много элементов, заимствованных у арабов. Рожер издал т. н. Арианские ассизы, лежавшие в основе законодательства Сицилийского королевства. Рожер унифицировал денежную систему в королевстве.

Иллюстрации:

Иисус Христос коронует Рожера II.