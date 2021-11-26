ПРЖЕМЫСЛ ОТАКАР II

ПРЖЕМЫСЛ ОТАКАР II - чешский король.

Из ди­на­стии Прже­мы­сло­ви­чей , сын Вац­ла­ва I.

По­ли­тическую дея­тель­ность на­чал как марк­граф Мо­ра­вии, вско­ре всту­пил в кон­фликт со сво­им от­цом. В 1247 году из­бран чешской зна­тью «млад­шим ко­ро­лём» с це­лью бо­лее энер­гич­но­го от­стаи­ва­ния ин­те­ре­сов ари­сто­кра­тии. В ус­ло­ви­ях ос­лаб­ле­ния императорской вла­сти зая­вил пре­тен­зии на Ав­ст­рию и Шти­рию. В 1248-1249 годах ру­ко­во­дил вос­ста­ни­ем про­тив от­ца, но по­тер­пел по­ра­же­ние. В 1251 году от­прав­лен в Ав­ст­рию, скло­няв­шую­ся к при­зна­нию вла­сти Вац­ла­ва I. Пржемысл II, из­бран­ный австрийским гер­цо­гом и же­нив­ший­ся на Мар­га­ри­те, се­ст­ре по­след­не­го пред­ста­ви­те­ля ро­да Ба­бен­бер­гов, ук­ре­пил свои по­зи­ции, что вы­зва­ло соз­да­ние ан­ти­чеш­ской коа­ли­ции в со­ста­ве Венг­рии, Поль­ши и Ба­ва­рии.

Во­енные дей­ст­вия в 1253 году не при­нес­ли по­бе­ды ни од­ной из сто­рон (в 1254 году по ини­циа­ти­ве папы Рим­ско­го за­клю­чён мир). В 1253 году, по­сле смер­ти от­ца, всту­пил на чешский пре­стол.

В 1254-1255 годах совместно с Тев­тон­ским ор­де­ном со­вер­шил кре­сто­вый по­ход про­тив прус­сов, уча­ст­во­вал в за­клад­ке кре­по­сти Кра­ло­вец (немецкий Кё­нигс­берг, ны­не Ка­ли­нин­град). Про­ти­во­дей­ст­вуя ук­ре­п­ле­нию центральной императорской вла­сти, раз­ви­вал пла­ны уси­ле­ния Че­хии на юге, что при­ве­ло к кон­флик­ту с Венг­ри­ей. По­сле по­бе­ды над венгерскими вой­ска­ми в бит­ве у Крес­сен­брун­на (1260 год) раз­вёл­ся с Мар­га­ри­той и же­нил­ся на Кун­гу­те, внуч­ке венгерского ко­ро­ля Бе­лы IV . Шти­рия, Ка­рин­тия и ряд других зе­мель пе­ре­шли в лен­ное вла­де­ние Пржемысла II.

В 1261 тор­же­ст­вен­но ко­ро­но­вал­ся чешской ко­ро­ной, что сим­во­ли­зи­ро­ва­ло центральное по­ло­же­ние Че­хии в сис­те­ме Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

В 1271 и 1273 годах пред­при­нял ус­пеш­ные по­хо­ды про­тив венг­ров. До­бил­ся ук­ре­п­ле­ния ко­ро­лев­ской вла­сти внут­ри Че­хии, за­пре­тил феодальные усо­би­цы, соз­дал но­вую сис­те­му управ­ле­ния го­су­дар­ст­вом с опо­рой на ко­ро­лев­ские го­ро­да, за­кре­пил ин­сти­тут зем­ско­го су­да как дво­рян­ско­го ор­га­на, при ко­то­ром ве­лись за­пи­си зе­мель­ных вла­де­ний дво­рян­ст­ва и его су­деб­ных дел (так называемые зем­ские дос­ки). Спо­соб­ст­во­вал внут­рен­ней ко­ло­ни­за­ции си­ла­ми при­гла­шён­но­го немецкого кре­сть­ян­ст­ва, строи­тель­ст­ву но­вых го­ро­дов, раз­ви­тию гор­ных про­мы­слов.

С из­бра­ни­ем Ру­доль­фа I Габс­бур­га германским ко­ро­лём (1273 год) на­чал­ся упа­док вла­сти Пржемысла II. В 1275 году об­ви­нён в не­за­кон­ном за­хва­те ря­да тер­ри­то­рий и пре­дан ана­фе­ме. В 1276 году, ока­зав­шись в по­ли­тической изо­ля­ции, от­ка­зал­ся от Ав­ст­рии и ря­да других зе­мель, про­шёл че­рез уни­зительную про­це­ду­ру по­лу­че­ния в лен­ное вла­де­ние соб­ст­вен­но­го Чешского ко­ро­лев­ст­ва, что при­ве­ло к вос­ста­нию чешского дво­рян­ст­ва (бы­ло по­дав­ле­но). В 1278 году дал ре­шаю­щее сра­же­ние Ру­доль­фу I (бит­ва у Су­хих Крут, ны­не Дюрн­крут, Ав­ст­рия), в ко­то­ром по­гиб.

В 1373 году пе­ре­за­хо­ро­нен в со­бо­ре Святого Ви­та в Пра­ге.

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