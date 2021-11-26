ПРЖЕМЫСЛ ОТАКАР I

ПРЖЕМЫСЛ ОТАКАР I - чешский князь и ко­роль.

Сын чешского кня­зя (с 1140 года) и ко­ро­ля (1158-1172 годы) Вла­ди­сла­ва II.

В 1185 году со­вер­шил по­ход в Мо­ра­вию, на­нёс по­ра­же­ние вой­скам мо­рав­ской вет­ви Прже­мы­сло­ви­чей . В 1191 году от­ка­зал­ся при­знать власть чешского князя Вац­ла­ва II, сы­на Со­бе­сла­ва I, и на­чал борь­бу за чешский кня­же­ский трон. По­обе­щав боль­шую де­неж­ную сум­му, скло­нил на свою сто­ро­ну императора Ген­ри­ха VI Штау­фе­на , пе­ре­дав­ше­го Че­хию в лен Пржемуслу I.

В 1192-1193 годах - чешский князь, ока­зы­вал под­держ­ку Ген­ри­ху Льву , со­пер­ни­ку Ген­ри­ха VI, за что был ли­шён вла­сти в Че­хии (пе­ре­да­на епископу Йин­д­р­жи­ху Брже­ти­сла­ву, так­же из ро­да Прже­мы­сло­ви­чей) и бе­жал. В 1197 году, по­сле смер­ти кня­зя-епи­ско­па и из­бра­ния на трон млад­ше­го бра­та Пржемысла I - Вла­ди­сла­ва, вер­нул­ся в Че­хию и на­чал борь­бу за власть. Пе­ред ре­шаю­щей бит­вой Вла­ди­слав при­знал пре­иму­щественные пра­ва бра­та и доб­ро­воль­но пе­ре­дал ему трон (в по­сле­дую­щем ока­зы­вал Пржемыслу I по­сто­ян­ную под­держ­ку).

Уме­ло ис­поль­зуя раз­до­ры в Свя­щен­ной Римской им­пе­рии, воз­ник­шие в свя­зи с вы­бо­ра­ми но­во­го им­пе­ра­то­ра, Пржемысл I на­чал борь­бу за пра­во об­ла­дать ко­ро­лев­ским ти­тулом. В 1198 году по­лу­чил от германского ко­роля Фи­лип­па Шваб­ско­го ко­ро­лев­скую ко­ро­ну с пра­вом пе­ре­да­чи её по на­след­ст­ву, а так­же пра­во на­зна­чать Праж­ско­го епи­ско­па ; до­бил­ся для Че­хии при­ви­ле­гии, по ко­то­рой им­пе­ра­тор мог лишь ут­вер­ждать кан­ди­да­ту­ру пре­тен­ден­та на трон, из­бран­но­го чешской зна­тью. В том же го­ду ко­ро­но­ван, вто­рич­но - в 1203 году, пе­рей­дя на сто­ро­ну другого кан­ди­да­та в им­пе­ра­то­ры, От­то­на Бра­ун­швейг­ско­го, и па­пы Рим­ско­го Ин­но­кен­тия III . До­бил­ся от них под­твер­жде­ния ко­ро­лев­ско­го ти­ту­ла для се­бя и сво­их по­том­ков «на веч­ные вре­ме­на». В по­сле­дую­щем ока­зал под­держ­ку но­во­му пре­тен­ден­ту, Фрид­ри­ху II Штау­фе­ну, по­лу­чив от не­го под­твер­жде­ние сво­их коро­лев­ских прав, а так­же ряд но­вых при­ви­ле­гий (в том числе пра­во не уча­ст­во­вать в ко­ро­на­ци­он­ной по­езд­ке им­пе­ра­то­ра в Рим) в так называемой Зо­ло­той бул­ле си­ци­лий­ской 1212 года. В 1214- 1222 годах вёл борь­бу с епи­ско­пом Праж­ским, стре­мив­шим­ся рас­ши­рить при­ви­ле­гии Церк­ви.

Зна­чи­тель­но ук­ре­пил чешскую го­су­дар­ст­вен­ность пу­тём вве­де­ния прин­ци­па при­мо­ге­не­ту­ры: пре­стол стал пе­ре­да­вать­ся сы­ну мо­нар­ха, а не стар­ше­му в ро­де. В 1216 году за­ста­вил чешскую знать при­знать бу­ду­щим ко­ро­лём сво­его сы­на Вац­ла­ва, по­лу­чив на это санк­цию им­пе­ра­тора, ос­та­ва­ясь на пре­сто­ле, про­вёл его ко­ро­на­цию (смотрите «Вац­лав I»).

Пржемысл I во­шёл в ис­то­рию как соз­да­тель силь­но­го, це­лост­но­го Чешского ко­ро­лев­ст­ва, иг­рав­ше­го важ­ную роль в ев­ропейской по­ли­ти­ке.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)