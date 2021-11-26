ПРУССЫ

ПРУССЫ - древний народ, часть западных балтов, носители прусского языка.

В ран­нем Сред­не­ве­ковье жи­ли ме­ж­ду усть­ями рек Вис­ла и Не­ман. Впер­вые упо­ми­на­ют­ся в начале IX века как bruzzy. По ме­ст­ным ле­ген­дам, за­пи­сан­ным в начале XVI века мо­на­хом Си­мо­ном Гру­нау, эт­но­ним Bru­theni вос­хо­дит к име­ни од­но­го из брать­ев-кня­зей, эпи­чес­ких ос­но­ва­те­лей со­ци­аль­ных и куль­то­вых ин­сти­ту­тов пруссов.

По дан­ным ар­хео­ло­гии, пруссы фор­ми­ро­ва­лись с V века на ос­но­ве эс­ти­ев (смотрите «Сам­бий­ско-на­тан­гий­ская куль­ту­ра»), ве­ро­ят­но, с уча­сти­ем час­ти бал­тов с тер­ри­то­рии позд­ней­шей Ят­вя­гии (смотрите «Ят­вя­ги»). К концу VII века пруссы, су­дя по ар­хео­ло­гическим дан­ным, рас­про­стра­ни­ли своё влия­ние на западную часть Ма­зур­ско­го по­озе­рья (по Гру­нау, по­сле по­бе­ды над ма­зо­на­ми). Тор­го­во-ре­мес­лен­ные по­се­ле­ния Тру­со и Ка­уп ста­ли важ­ны­ми пунк­та­ми, свя­зы­вав­ши­ми пруссов с се­ве­ром и вос­то­ком Ев­ро­пы.

К началу XIII века зем­ли пруссов (Сам­бия, На­тан­гия, По­ме­за­ния и другие) об­ра­зо­ва­ли, по оп­ре­де­ле­нию В.Т. Па­шу­то , «прус­скую кон­фе­де­ра­цию», ко­то­рой ру­ко­во­ди­ли жре­цы (вай­де­ло­ты). По­сле убий­ст­ва в 997 Адаль­бер­та Праж­ско­го, при­быв­ше­го к Пруссы в ка­че­ст­ве мис­сио­не­ра, ста­ли пред­при­ни­мать­ся по­пыт­ки за­хва­та прусских зе­мель (в основном польскими князь­я­ми) под пред­ло­гом хри­стиа­ни­за­ции; с начале XIII века всё бо­лее ак­тив­ную роль в этом иг­ра­ли римская ку­рия, германские кня­зья и Тев­тон­ский ор­ден . За­кре­п­ле­ние по­след­не­го в зем­лях пруссов санк­цио­ни­ро­вал в 1226 году князь ма­зо­вец­кий и ку­яв­ский Кон­рад.

К 1283 году со­про­тив­ле­ние пруссов бы­ло окон­ча­тель­но слом­ле­но, их зем­ли во­шли в со­став ор­ден­ско­го государства, на­ча­лась немецкая ко­ло­ни­за­ция и ас­си­ми­ля­ция пруссов. В даль­ней­шем часть пруссов во­шла так­же в со­став ли­тов­цев.

Во вре­мя чу­мы 1709-1711 годов умер­ли по­след­ние но­си­те­ли язы­ка и куль­ту­ры прус­сов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)