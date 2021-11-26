ПРУССЫ
ПРУССЫ - древний народ, часть западных балтов, носители прусского языка.
В раннем Средневековье жили между устьями рек Висла и Неман. Впервые упоминаются в начале IX века как bruzzy. По местным легендам, записанным в начале XVI века монахом Симоном Грунау, этноним Brutheni восходит к имени одного из братьев-князей, эпических основателей социальных и культовых институтов пруссов.
По данным археологии, пруссы формировались с V века на основе эстиев (смотрите «Самбийско-натангийская культура»), вероятно, с участием части балтов с территории позднейшей Ятвягии (смотрите «Ятвяги»). К концу VII века пруссы, судя по археологическим данным, распространили своё влияние на западную часть Мазурского поозерья (по Грунау, после победы над мазонами). Торгово-ремесленные поселения Трусо и Кауп стали важными пунктами, связывавшими пруссов с севером и востоком Европы.
К началу XIII века земли пруссов (Самбия, Натангия, Помезания и другие) образовали, по определению В.Т. Пашуто, «прусскую конфедерацию», которой руководили жрецы (вайделоты). После убийства в 997 Адальберта Пражского, прибывшего к Пруссы в качестве миссионера, стали предприниматься попытки захвата прусских земель (в основном польскими князьями) под предлогом христианизации; с начале XIII века всё более активную роль в этом играли римская курия, германские князья и Тевтонский орден. Закрепление последнего в землях пруссов санкционировал в 1226 году князь мазовецкий и куявский Конрад.
К 1283 году сопротивление пруссов было окончательно сломлено, их земли вошли в состав орденского государства, началась немецкая колонизация и ассимиляция пруссов. В дальнейшем часть пруссов вошла также в состав литовцев.
Во время чумы 1709-1711 годов умерли последние носители языка и культуры пруссов.