МЕЛЬФИЙСКИЕ КОНСТИТУЦИИ

Мельфийские конституции ( лат. Constitutiones Regni Siciliae, Liber Augustalis) — свод законов, принятый императором Фридрихом II Гогенштауфеном для Сицилийского королевства (включая Неаполь) в августе 1231. С одной стороны, свод явился прямым подражанием кодексу Юстиниана, с другой — обобщал практику законодательства предшественников императора, норманнских правителей Сицилии. Необходимость разработки нового собрания законов была продиктована задачами централизации власти, борьбы с противодействием пап, упорядочения внутренней жизни королевства. В подготовке текста принимали участие, кроме Фридриха, его советники Пьетро делле Винье, капуанский архиепископ Джакомо Амальфитано и другие; перед принятием М. к. был издан сборник постановлений «Капуанские ассизы» (1220). М. к. в разных редакциях содержат более 200 статей, разделенных на три книги: публичное право и управление государством; процессуальные нормы; частное право. Верховная власть в королевстве безраз­дельно принадлежала императору и его совету (Magna Curia). Парламент, состоявший из знати, духовенства и представителей королевских городов, имел совещательный голос. Были ограничены права баронов, запрещалось свободное ношение оружия, продажа ленов; феодальные владения облагались налогами. Судебная власть концентрировалась в руках королевских чиновников, которым передавались права церковных судов, в т. ч. в делах о ересях, супружеской неверности, богохульстве. Духовные лица лишались судебного иммунитета и не имели права владеть земельной собственностью. Города получали внешнее управление. Все подданные королевства были защищены законом, древняя судебная процедура ордалий в большинстве случаев отменялась.

В части управления экономикой и финансами были унифицированы меры и весы, введена государственная монополия на ряд производств, устранены внутренние пошлины. Право выдачи ссуд передавалось евреям. Предусматривались санитарно-гигиенические меры, в частности, кожевенные предприятия выносились за пределы городов; были разделены профессии врачей и аптекарей.

В последующие годы правления Фридриха II в корпус М. к. вносились новеллы, т. е. изменения и дополнения; вероятно, в планы императора входило распространение законов, опробованных на Юге Италии, на другие владения, но после его смерти в 1250 эти земли были утрачены его потомками и разделены между Анжуйской и Арагонской династиями. На Сицилии и в Неаполе, однако, законодательство Фридриха действовало до XIX в. В целом М. к. рассматриваются как ранний прообраз административных систем государств Нового времени.

Ист. : Friderici II. Liber augustalis: Costituzioni melfitane di Federico II di Svevia: riproduzione ed edizione del codice Qq. H. 124 della Biblioteca comunale di Palermo / A cura di C. D. Fonseca. Lavello, 2003; Constitutiones Regni utriusque Siciliae: le costituzioni di Melfi con il commento di M. da Caramanico / A cura di ­F.-L. Schiavetto. Napoli, 2006.

Лит. : Powell J. M . The Liber Augustalis or Constitutions of Melfi Promulgated by the Emperor Frederick II for the Kingdom of Sicily in 1231. Syracuse (N.Y.), 1971; Tardioli F . Le costituzioni di Melfi di Federico II. Roma, 1985; «...Colendo iustitiam et iura condendo...»: Federico II legislatore del Regno di Sicilia nell’Europa del Duecento. Atti del convegno internazionale, Messina–Reggio Calabria, 20—24 gennaio 1995 / A cura di A. Romano. Roma, 1997; Cantore A. M. Il mito e l’impegno politico federiciano. Il Liber Augustalis ed i provvedimenti a favore delle donne // Medioevo italiano. Rivista telematica. 2014. Vol. 1. P. 5—32. М. А. Юсим.