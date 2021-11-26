МЕКЛЕНБУРГ

Ис­то­рическая об­ласть на се­ве­ро-вос­то­ке Гер­ма­нии.

До 4–5 вв. на тер­ри­то­рии М. рас­се­лялись герм. пле­ме­на, в т. ч. лангобарды и саксы. В 6–7 вв. на­ча­лось его за­се­ле­ние зап. сла­вя­на­ми (ободритами и лужичанами), ко­то­рые с 9 в. вы­пла­чи­ва­ли дань Франкскому го­су­дар­ст­ву, за­тем Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии. С сер. 12 в., в про­цес­се завоевания и колонизации славянских земель 12-13 вв., М. не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­па­де­ни­ям герм. ры­ца­рей. В 1160 Генрих Лев одер­жал по­бе­ду над во­ж­дём обод­ри­товНиклотом, тер­ри­то­рия М. бы­ла раз­де­ле­на ме­ж­ду герм. фео­да­ла­ми, од­на­ко уже в 1167 воз­ник­ло на­хо­див­шее­ся в вас­саль­ной за­ви­си­мо­сти от Сак­со­нии кн-во М., пре­стол ко­то­ро­го за­нял на­след­ник Ник­ло­та – При­би­слав (1167–78). Неск. ли­ний ди­на­стии по­том­ков При­би­сла­ва пра­ви­ли в М. в 1226–1918, в 1256 осн. ветвь ди­на­стии по­лу­чи­ла назв. Мек­лен­бург­ской, с 1471 по­сле пре­се­че­ния др. ли­ний вся власть в М. бы­ла со­сре­до­то­че­на в её ру­ках. В 14 в. тер­ри­то­рия М. рас­ши­ри­лась за счёт по­куп­ки и при­сое­ди­не­ния к ней Штар­гар­да (1304; ны­не Стар­гард-Ще­цинь­ски), Рос­то­ка (1314–15), Шве­ри­на (1358), кня­зья М. по­лу­чи­ли ти­тул гер­цо­гов и бы­ли воз­ве­де­ны в ранг им­пер­ских кня­зей. В 1348 М. ос­во­бо­дил­ся от лен­ной за­ви­си­мо­сти от Сак­со­нии. В 1548–49 в нём про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция. По Вестфальскому миру 1648 ут­ра­тил в поль­зу Шве­ции зна­чит. тер­ри­то­рии, в т. ч. Вис­мар, Нойк­ло­стер и др. го­ро­да, но по­лу­чил се­ку­ля­ри­зи­ро­ван­ные епи­скоп­ст­ва Шве­рин и Рат­це­бург. В 1621–95 раз­де­лил­ся на 2 гер­цог­ст­ва – Мек­лен­бург- Шве­рин и Мек­лен­бург-Гю­ст­ров (с 1701 Мек­лен­бург-Стре­лиц) со свои­ми ди­на­стия­ми (см. Мекленбург-Стрелицкие). В 1808 оба гер­цог­ст­ва во­шли в Рейнский союз, в 1815 по­лу­чи­ли ста­тус ве­ли­ких гер­цогств. Мек­лен­бург-Шве­рин и Мек­лен­бург-Стре­лиц вхо­ди­ли в Северо-Германский союз 1867-70, с 1868 – в Герм. та­моженный со­юз, с 1871 – в Германскую им­пе­рию . В 1918 в гер­цог­ст­вах уп­разд­не­на мо­нар­хия, в 1919–20 они ста­ли кон­сти­туц. де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­ка­ми. 1.1.1934 Мек­лен­бург-Шве­рин и Мек­лен­бург-Стре­лиц объ­е­ди­не­ны в Зем­лю Мек­лен­бург (сто­ли­ца – г. Шве­рин). В 1945 М., рас­ши­рен­ный за счёт при­сое­ди­не­ния о. Рю­ген и зап. час­ти По­ме­ра­нии, во­шёл в Сов. зо­ну ок­ку­па­ции Гер­ма­нии, с 1949 – в ГДР, в 1952 раз­де­лён на адм. рай­оны Шве­рин, Рос­ток и Нойб­ран­ден­бург. С 3.10.1990 в со­ста­ве фе­де­раль­ной зем­ли Мек­лен­бург-Пе­ред­няя По­ме­ра­ния.

Автор статьи: А. Г. Мат­вее­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)