МАТИЛЬДА КАНОССКАЯ

Матильда Каносская ( ит. Matilde di Canossa) (ок. 1046 — 24.07.1115, Бондено (Бонданаццо)) — маркграфиня Тосканы, «Великая графиня», дочь маркграфа Бонифация III, известная своей последовательной позицией на стороне пап в их борьбе с германскими императорами за инвеституру епископов. М. К. располагала обширнейшими владениями в Сев. и Средней Италии, она дважды была в браке: со своим сводным братом Готфридом III Лотарингским (1069) и Гвельфом V Баварским (1089). Оба брака оказались политически неудачными и не принесли потомства; все свои земли М. К. завещала церкви. Во время конфликта папы Григория VII и императора Генриха IV М. К. оставалась на стороне первого; к этому времени относится известный эпизод унижения в Каноссе (1077), когда Генрих был вынужден 3 дня вымаливать прощение у отлучившего его папы, находясь перед замком М. К. В дальнейшем маркграфиня поддерживала сыновей императора — Конрада и Генриха, восстававших против отца, и дала приют бежавшей от него в 1093 второй его жене Адельгейде (Евпраксии, сестре Владимира Мономаха ). После восшествия на престол Генриха V (1099) отношение М. К. к императору смягчилось, и в 1111 между ними были улажены территориальные споры в Италии. Прах последней маркграфини Тосканской за ее заслуги перед церковью был в XVII в. перенесен в римский собор Св. Петра. Ее длительные распри с императорами способствовали развитию и обретению автономии Флоренцией, Сиеной, Пизой и другими итальянскими городами.

Ист. : Documenti e lettere di Matilde di Canossa / A cura di P. Golinelli e F. Canova. 2 vol. Bologna, 2015.

Лит. : Golinelli P. L’ancella di San Pietro. Milano, 2015; Incontrando Matilde: luoghi, persone e vicende della signora d’Europa: conferenze tenute a Nonantola nel 2015 per le celebrazioni del 900o della morte di Matilde di Canossa (1115—2015) / A cura di G. Sorrentino. Modena, 2016; Castaldi L . Mathildis docet: testi e manoscritti di e per Matilde di Canossa // San Miniato e il segno del Millennio. Firenze, 2020. P. 119—138. М. А. Юсим.