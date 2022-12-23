ЛЮБЕКСКОЕ ПРAВО Любекское прaво (нем. Lubisches Recht) — одна из систем городского права Германии в Средние века и раннее Новое время (наряду с магдебургским правом).

Любекское прaво ( нем . Lubisches Recht) — одна из систем городского права Германии в Средние века и раннее Новое время (наряду с магдебургским правом ). В отличие от « Саксонского зерцала » (около 1220/1235), является чисто городским правом.

В эпоху расцвета Л. п. действовало не только в имперском городе Любеке — крупнейшем городе на Балтике и главе Ганзы , но и в более чем 100 средних и мелких городах, от Шлезвиг-Гольштейна до Мекленбурга, от Померании до Балтики, включая Тондерн в Дании и Ревель (Таллин) и Нарву в Эстонии. Деятельность ганзейских контор Новгорода и Бергена также регулировалась Л. п., хотя оно и не было универсальным правом Ганзы.

Все города, которые использовали Л. п., объединяла единая правовая культура. Городской совет Любека был верховным апелляционным судом (Oberhof). Управление городом, который пользовался Л. п., находилось в руках магистрата, состоявшего из 20 членов. Содержание Л. п. примерно такое же, как у других городских прав: процессуальные законы, семейное и наследственное право, уголовное право, коммерческое право, купеческое право, морское право.

Подчинение высшему имперскому суду (с 1495) означало возможность оспорить решение совета Любека. Во 2-й половине XVI в. авторитет Л. п. начал падать, чему способствовали укрепление суверенитета отдельных земель Германии (отказ от возможности апелляции в Любек) и изменения в частном и процессуальном праве, ускоренные рецепцией римского права. Несмотря на сильное сокращение сферы действия Л. п., суд совета Любека действовал до XVIII в. С вступлением в силу 1 января 1900 нового германского гражданского кодекса традиция Л. п. завершилась.

Происхождение Л. п. не вполне ясно. Оно было основано на праве вестфальского города Зеста (первое городское право), входившего в Ганзу. Возможно, определенное влияние оказало и «Саксонское зерцало». К 1200 Л. п. уже было зафиксировано, первоначально на латинском языке, но в середине 1260-х произошел переход с латыни на нижненемецкий язык. Большинство манускриптов Л. п. датируются 2-й половиной XIII в. После 1350 рукописные кодексы перестали создаваться, а текст Л. п. оставался неизменным. Новая версия городского права была записана в 1586 на немецком языке и была последней, самой обширной официальной редакцией Л. п. (418 статей). В XVI—XVII вв. произошел постепенный переход с нижненемецкого на верхненемецкий язык.

Юрист Давид Мевиус (1609—1670) написал комментарии к Л. п. (1641/1642). В XIX в. началось изу­чение старого Л. п., в основном членами высшего апелляционного суда для четырех свободных городов Германии, основанного в Любеке в 1820.

Библ. : Ebel W. Jurisprudencia Lubecensis. Bibliographie des lubischen Rechts. Lubeck, 1980.

Ист. : Das Alte Lubische Recht / Hrsg. J. F. Hach. Lubeck, 1839; Norddeutsche Stadtrechte II: Das mittelniederdeutsche Stadtrecht von Lubeck nach seinen altesten Formen / Hrsg. G. Korlen. Lund–Copenhagen, 1951; Lubecker Ratsurteile / Hrsg. W. Ebel. Bd. I—IV. Gottingen etc., 1955—1967.

Лит. : Ebel W. Lubisches Recht. Lubeck, 1971; Келлер О. Б. Об особенностях Любекского городского права и его отличиях от Магдебургского городского права // Проблемы государственно-политического развития в истории стран Европы: Сборник научных статей / Под ред. Ю. Е. Ивонина, Л. И. Ивониной. Смоленск, 2004. С. 42—47; Amelsberg W. Die «samende» im lubischen Recht. Wien–Koln—Weimar, 2012; Cordes A. Lubisches Recht // Handworterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. Bd. 3. Berlin, 2016. S. 1072—1079; Cordes A. The Language of the Law: The Lubeck Law Codes (ca. 1224—1642) // Migrating Words, Migrating Law: Tra­ding Routes and the Development of Commercial Law / Ed. by S. Gialdroni, A. Cordes, S. Dauchy, D. De Ruysscher, H. Pihlajamaki. Leiden—Boston, 2020. P. 137—162; Ostermann P. Lubisches Recht // Hanselexikon https://www.hansischergeschichtsverein.de/lexikon?buchstabe=lanzeige. А. А. Анисимова.