ЛЕНЬЯНО

ЛЕНЬЯНО - город в Италии, на северо-западе Ломбардии.

Близ ко­то­ро­го 29.5.1176 года про­изош­ло сра­же­ние ме­ж­ду 12-ты­сяч­ным опол­че­ни­ем Лом­бард­ской ли­ги и 4-ты­сяч­ным ры­цар­ским вой­ском императора Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Фрид­ри­ха I Бар­ба­рос­сы , стре­мив­ше­го­ся под­чи­нить сво­ей вла­сти го­ро­да Северной Ита­лии. Сра­же­ние на­ча­лось с ата­ки немецких ры­царей, под на­тис­ком ко­то­рых всад­ни­ки ли­ги об­ра­ти­лись в бег­ст­во. Всту­пив­шие в бой пе­хо­тин­цы, од­на­ко, не по­зво­ли­ли немецкой ры­цар­ской кон­ни­це раз­вить ус­пех. Вос­поль­зо­вав­шись за­ме­ша­тель­ст­вом немецкого вой­ска, ры­ца­ри ли­ги на­нес­ли ему флан­го­вый удар, ко­то­рый был под­дер­жан фрон­таль­ной ата­кой пе­хо­ты. Немецкое вой­ско по­тер­пе­ло со­кру­шительное по­ра­же­ние, им­пе­ра­тор бе­жал с по­ля боя.

По ус­ло­ви­ям Кон­станц­ско­го ми­ра 1183 года ме­ж­ду Фрид­ри­хом I Бар­ба­рос­сой и Лом­бард­ской ли­гой са­мо­управ­ле­ние северо-итальянских го­ро­дов бы­ло фак­ти­че­ски вос­ста­нов­ле­но.

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