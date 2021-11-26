ЛЕНЬЯНО
ЛЕНЬЯНО - город в Италии, на северо-западе Ломбардии.
Близ которого 29.5.1176 года произошло сражение между 12-тысячным ополчением Ломбардской лиги и 4-тысячным рыцарским войском императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы, стремившегося подчинить своей власти города Северной Италии. Сражение началось с атаки немецких рыцарей, под натиском которых всадники лиги обратились в бегство. Вступившие в бой пехотинцы, однако, не позволили немецкой рыцарской коннице развить успех. Воспользовавшись замешательством немецкого войска, рыцари лиги нанесли ему фланговый удар, который был поддержан фронтальной атакой пехоты. Немецкое войско потерпело сокрушительное поражение, император бежал с поля боя.
По условиям Констанцского мира 1183 года между Фридрихом I Барбароссой и Ломбардской лигой самоуправление северо-итальянских городов было фактически восстановлено.