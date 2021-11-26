КОНСТАНЦСКИЙ МИР 1183

Констaнцский мир 1183 — договор, заключенный между германским императором Фридрихом I Барбароссой и североитальянскими коммунами, объединившимися в 1167 в Первую ломбардскую лигу.

Сначала она объединяла 26 городов, позже — 30, среди которых Крема, Кремона, Мантуя, Милан, Бергамо, Брешия, Болонья, Падуя, Модена, Тревизо, Венеция, Верона, Верчелли, Новара, Тортона и др. К. м. стал важной вехой в продолжавшейся с середины XII до середины XIII в. борьбе городов с императорами за свои политические и правовые свободы, утверждение порядка самоуправления коммун. К. м. явился завершением серии военных и политических конфликтов 1174—1177, в которых борьба за власть шла не только между ломбардскими городами и германским правителем, но и между императором и папой Римским, в котором коммуны видели своего покровителя. К. м. предшествовали следующие события: Пятый итальянский поход Фридриха Барбароссы и его неудавшаяся осада крепости Алессандрия, мирные переговоры между городами и правителем в Монтебелло, окончившиеся неудачей, отказ герцога Генриха Льва предоставить императору военную помощь в итальянской кампании, битва при Леньяно (29 мая 1176), проигранная имперскими войсками и ударившая по престижу императорской власти, после которой Барбаросса стал стремиться к миру сильнее, чем северо-итальянские города, прелиминарный договор между Фридрихом Барбароссой и папой Александром III в Ананьи (ноябрь 1176), переговоры в Ферраре (апрель 1177). 24 июля 1177 в Венеции между папой и императором состоялось примирение, а между ломбардскими городами и Барбароссой было достигнуто перемирие на 6 лет. Когда его срок подходил к концу, начались новые переговоры. Сначала были оформлены отношения между императором и Алессандрией. Город был переименован в Чезарею, его жители принесли присягу Фридриху I и его сыну. 25 июня 1183 в Констанце был ратифицирован мирный договор. Император отказывался от проведения Ронкальских постановлений 1158 . Император признал Ломбардскую лигу, ее члены поклялись в верности ей на 30 лет. Регалии были или переданы городам, или выкуплены ими за ежегодную компенсацию в 2 тыс. марок. Города также должны были выплатить 15 тыс. марок отступных. Формально власть императора над городами сохранялась: коммуны сами избирали консулов (и подеста), но император каждые 5 лет должен был утверждать их кандидатуры. Император также оставался верховным судьей. В то же время все члены союза городов клялись в верности императору и обязаны были поддерживать его в охране и восстановлении прав империи в Ломбардии в отношении не-членов Ломбардской лиги, выплачивать императору военный налог при прохождении имперского войска. К. м. закрепил за союзом городов статус самостоятельного юридического субъекта и оформил достаточно большую степень социально-экономической и политической самостоятельности североитальянских коммун.

Лит.: Юсим М. А. Ломбардская Лига // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 4. М., 2000. С. 120—124; Haverkamp A. Der Konstanzer Friede zwischen Kaiser und Lombardenbund (1183) // Kommunale Bündnisse Oberitaliens und Oberdeutschlands im Vergleich / Hrsg. von H. Maurer. Sigmaringen, 1987. S. 11—44; Raccagni G.Il diritto pubblico, la pace di Сostanza e i “libri iurium” dei comuni Lombardi // Gli inizi del diritto pubblico / Eds. D. Quaglioni, G. Dilcher. V. 2. Bologna–Berlin, 2008. P. 309—340.