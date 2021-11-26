КОНРАД I ВЕТТИН

Конрад I Веттин (нем. Konrad der Große) (ок. 1097— 5 февраля 1135, монастырь Лаутерберг) — граф Брены и Камбурга, граф Веттин (с 1124), маркграф Мейсена (с 1123), маркграф Нижнелужицкой марки (Нидерлаузица, с 1136).

Сын графа Тимо фон Веттина и Иды фон Нортхайм, дочери баварского герцога Отто фон Нортхайма. После смерти в 1117 Гертруды Брауншвейгской участвовал в борьбе за маркграфства Мейсен и Лаузиц. Наследником этих земель при императорской поддержке был его кузен, Генрих II Младший, с которым в 1121 и разгорелся военный конфликт. Вскоре К. I B. был пленен, однако уже в 1123 после скоропостижной смерти Генриха был выпущен на свободу. Он получил титул Айленбурга, в то время как Мейсен и Лаузиц были проданы императором Випрехту фон Гройчу. Результатом стало восстание саксонской знати во главе с герцогом Саксонии Лотарем Супплинбургским, на стороне которого выступил К. I B. В результате Лотарь пожаловал К. I B. Мейсен. Права были подтверждены императором Генрихом V в 1125. Годом ранее К. I B., после смерти своего старшего брата, Дедо IV, получил титул графа Веттина. В 1136 К. I B. участвовал в осаде Анконы (Италия), за что император передал ему Нидерлаузиц. Впоследствии из-за многочисленных приобретений К. I B., которые стали основой для будущего влияния дома Веттинов, саксонские хронисты в XVI в. наделили его прозвищем Великий. С именем К. I B. связано появление одних из первых брактеатов (монет с чеканкой на одной стороне). Самый ранний, так называемый мейсенский, брактеат датируется 1140.

Одним из направлений политической деятельности К. I B. было участие в Вендском крестовом походе в 1147 вместе с Альбрехтом Медведем, Генрихом Львом и др. В конце 1156 К. I B. символически сложил с себя оружие и имперские знаки отличия и принял монашество в соборе Мейсена в присутствии местного духовенства, Альбрехта Медведя, архиепископа Магдебургского, и пяти сыновей. Он вступил в монастырь Лаутерберг (известный с XIV в. и до сегодняшнего дня как Петерсберг), где скончался спустя несколько месяцев.

Лит.: Behrisch H. W. Leben Conrads des Großen, Marggrafens zu Meißen, und Ludwigs des Eisernen, Landgrafens in Thüringen. Dresden, 1776; Flathe H. Th. Konrad, Markgraf von Meißen// Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bd. 16. Leipzig, 1882. S. 598; Helbig H. Konrad // Neue Deutsche Biographie (NDB). Bd. 12. Berlin, 1980. S. 512; Lobeck I. Markgraf Konrad von Meissen Leipzig, 1878; Schlenker G., Voigt A. Konrad I. (um 1098 bis 1157). Markgraf von Meißen und der sächsischen Ostmark. Halle, 2007.