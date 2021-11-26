КАСТРАКАНИ КАСТРУЧЧО ДЕЛЬИ АНТЕЛЬМИНЕЛЛИ
КАСТРАКАНИ КАСТРУЧЧО ДЕЛЬИ АНТЕЛЬМИНЕЛЛИ - правитель Лукки (1316-1328 годы).
Происходил из богатого купеческого рода Антельминелли, принадлежавшего к гибеллинам (смотрите Гвельфы и гибеллины). В 1300 году был изгнан гвельфами из Тосканы и отправился в Лондон, где занимался торговлей, но вскоре был вынужден покинуть Англию. Служил кондотьером (смотрите Кондотьеры) в армии французского короля Филиппа IV Красивого. В 1304 году вернулся в Италию, где командовал войсками правителя Пизы Угуччоне делла Фаджуола. В 1314 году взял Лукку и в 1316 году стал её полноправным правителем. Поддержал императора Людовика IV Баварского, который добивался коронации в Риме, за что получил от него ряд земель. После победы Кастракани над флорентийцами при Альтопашо в 1325 году император даровал ему власть над Луккой, Пистоей и Вольтеррой. Два года спустя Кастракани захватил Пизу, став одним из самых могущественных правителей в Италии. В 1327 году Кастракани получил от Людовика IV титул герцога Лукки. Дважды отлучался от Церкви (в 1324 и 1328 годах) папой Иоанном XXII (1316-1334 годы), поддерживавшим гвельфов. После внезапной смерти Кастракани бо́льшая часть его владений была захвачена Флоренцией. Кастракани посвящено произведение Н. Макиавелли «Жизнь Каструччо Кастракани из Лукки» (1520 год).