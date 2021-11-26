ГОТТОРПЫ

ГОТТОРПЫ, Гольштейн-Готторпы (Gottorp, Holstein-Gottorp), германская гер­цог­ская династия , правившая в 1544-1773 годы после раздела Шлезвиг-Гольштейна в его так называемой герцогской части; младшая линия датского королевского дома Ольденбургов.

Получила наименование по замку Готторф (Gottorf; датский и нижненемецкий - Gottorp) в герцогстве Шлезвиг (построен около 1160, перестроен в XVI-XVII веках). Родоначальник династии Готторпов - сын датского короля Фредерика I Адольф (1526-1586 годы). В 1751 году его потомок Адольф Фредрик стал королём Швеции. На шведском престоле до 1818 ему наследовали представители дома Готторпов: Густав III, Густав IV Адольф, Карл XIII. Во 2-й половине XVII века и в период Северной войны 1700-1721годов обострился конфликт между Готторпами и Данией из-за так называемого Готторпского наследства (возник после раздела между ними в 1581 Хадерслевской части Шлезвиг-Гольштейна). Герцог Карл Фридрих (правил в 1702-1739 годах) женился на дочери российского императора Петра I Анне Петровне (1708-28); их сын Карл Петер Ульрих 25.12.1761(5.1.1762) взошёл на российский престол под именем императора Петра III, став родоначальником Гольштейн-Готторпской линии ди­на­стии Ро­ма­но­вых . В 1773 году великий князь Павел Петрович (будущий император Павел I), имевший титул герцога Готторпского, отдал Дании своё право на Готторпское наследство в обмен на графства Ольденбург и Дельменхорст в Северной Германии, в результате чего весь Шлезвиг-Гольштейн оказался во владении Дании.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)