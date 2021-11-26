ГОНФАЛОНЬЕР

ГОНФАЛОНЬЕР (итальянский gonfaloniere, буквально - знаменосец, от gonfalone - знамя, хоругвь), должностное лицо в городах-республиках средневековой Италии, которому было доверено выступать со знаменем во главе опол­че­ния города или какой-либо корпорации; хранитель знамени городской коммуны.

С XIII века Гонфалоньер стал особой ма­ги­ст­ра­турой в итальянских городах, прежде всего в Тоскане (возглавлял тосканскую городскую общину вплоть до 1860 года). В 1289 году во Флоренции была введена должность «гонфалоньера справедливости» (gonfaloniere di giustizia) - начальника пополанского ополчения. «Установлениями справедливости» (1293 год) «гонфалоньер справедливости» был определён как глава коллегии приоров; с 1306 года он утратил военные функции, превратившись в руководителя гражданского управления, и оставался таковым до XVI века. В средние века и в эпоху Возрождения существовала также должность «гонфалоньера Святой Римской церкви» - как правило, предводителя наёмных военных отрядов, в обязанности которых входила защита папских владений в Италии.

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