ГЕРМАНСКИЕ КНЯЖЕСТВА

В основе политической структуры сначала Восточно-Франкского королевства (с 843 года), а затем Священной Римской империи (с 962 года) лежали германские княжества. После Верденского раздела 843 года Германское королевство состояло из пяти племенных герцогств Бавария, Швабия, Франкония и Саксония, к которым в 870 году присоединилась Лотарингия.

Германские княжества отличала высокая самостоятельность и независимость в политике, а также высокий статус в рамках Священной Римской империи. Поэтому авторитет и успех правления короля Германии и Императора зависел от того, какую политику он вел в отношении немецких князей. Стать Германским королем и императором Священной Римской империи можно было только с согласия князей, поэтому они были определяющим фактором внутренней политики Германии.

Неопределенность в том, какие князья могли участвовать в выборе короля привела к тому, что в XIII-XIV вв. в Германии регулярно появлялись антикороли. Определенность в этом вопросе была поставлена «Золотой буллой» Карла IV , которая определила коллегию курфюрстов – князей-выборщиков. В нее вошли архиепископы Кельнский, Майнцский, Трирский, король Чехии, герцог Саксонский, маркграф Бранденбургский и пфальцграф Рейнский. В дальнейшем права курфюршества были распространены: в XVII веке курфюрстами стали герцог Баварский и герцог Ганноверский.

Среди церковных князей первым считался архиепископ Майнцский (он же созывал курфюрстов на заседания и председательствовал на них), среди светских – король Богемии. Курфюрсты обладали рядом особых прав и привилегий. Они были полностью свободны во внутренней политике, в чеканке монеты, их наследственные владения являлись неделимыми. В случае освобождения императорского престола функции правителя осуществляли имперские викарии, которыми автоматически становились курфюрсты: пфальцграф Рейнский в районах действия франконского права (в южной Германии), герцог Саксонский в районах действия саксонского права (в северной Германии).

Вестафальский мир 1648 года усилил самостоятельность всех немецких княжеств: они получили самостоятельность не только во внутренних, но и во внешних делах.

Автор статьи: Перепечкин К. В.