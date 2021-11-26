ГЕНРИХ IV САЛИЙ

ГЕНРИХ IV САЛИЙ - германский ко­роль (с 1056 года), им­пе­ра­тор Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (c 1084 года), сын Ген­ри­ха III.

До совершеннолетия Генриха IV Салий в качестве регента правила его мать Агнесса де Пуату, при которой произошло резкое ослабление королевской власти, усилились сепаратизм князей и роль папства в жизни империи. Передача регентства в 1062 году архиепископам Кёльнскому, Бременскому и светским князьям не способствовала изменению положения. Начав в 1065 году единоличное правление, Генрих IV Салий направил все свои усилия на восстановление авторитета королевской власти.

В 1073 году, стремясь утвердить за собой право церковной инвеституры в Германии и Северной Италии, Генрих IV Салий вступил в конфликт с па­пой Алек­сан­дром II , а за­тем с его пре­ем­ни­ком Гри­го­ри­ем VII . В том же году, воспользовавшись раздором между королём и папой, знать в Саксонии подняла восстание, которое Генриху IV Салий с большим трудом удалось подавить лишь в 1075 году. В январе 1076 года Генрих IV Салий объявил Григория VII низложенным. В ответ папа объявил низложенным Генриха IV Салий и отлучил его от Церкви.

Под давлением германских князей и епископов Генрих IV Салий был вынужден пойти на покаяние к папе в Каноссу (январь 1077 год). Временное примирение с папой позволило Генриху IV Салий сохранить корону, но не укрепило его позиции. В марте 1077 года частью князей антикоролём был провозглашён герцог Швабский Рудольф Райнфельден (1057-1080 годы). В марте 1080 года Григорий VII вновь отлучил Генриха IV Салий от Церкви. В июне 1080 года Генрих IV Салий добился изгнания Григория VII и избрания папой своего ставленника Климента III, в октябре разгромил Рудольфа Райнфельдена и вступил в Италию.

В 1084 году он вошёл в Рим и короновался как император, но вскоре был вынужден отступить перед союзниками Григория VII - южно-итальянскими норманнами. В ответ на избрание знатью антикороля графа Германа Зальмского (1081 год) Генрих IV Салий короновал (1087 год) в качестве соправителя и преемника своего старшего сына Конрада, а в 1088 году разгромил антикороля. В 1090 году Генрих IV Салий начал новый поход в Италию, который оказался для него неудачным. В 1093 году в отсутствие Генриха IV Салий знать провозгласила королём Италии его старшего сына Конрада.

В 1098 году, вернувшись в Германию, Генрих IV Салий сверг его и в 1099 году короновал в качестве соправителя и преемника своего младшего сына Генриха (император Генрих V, 1111-1125 годы). В 1104 году последний восстал против отца, захватил его в плен и в декабре 1105 года заставил отречься от престола. В феврале 1106 года Генриху IV Салий удалось бежать из плена. В ходе подготовки к походу против сына он умер. Жизнь Генриха IV Салий, его хождение в Каноссу получили широкое отражение в художественной литературе (Л. Пиранделло, Ф. фон Заар, Э. фон Вильденбрух и др.).

Публикации:

Quellen zur Geschichte Heinrichs IV / Hrsg. von F. Schmale, O. Schmale. 5. Aufl. Darmstadt, 2006.

Иллюстрация:

«Ген­рих IV Са­лий в Ка­нос­се про­сит марк­гра­фи­ню Ма­тиль­ду о по­сред­ни­че­ст­ве пе­ред па­пой Гри­го­ри­ем VII». Жи­тие Ма­тиль­ды. 14 в. Биб­лио­те­ка Ва­ти­ка­на (Рим). Архив БРЭ.

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