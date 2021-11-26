ГЕНРИХ II (ГЕРЦОГ БАВАРИИ)

ГЕНРИХ II - герцог Баварии (с 995 года), германский король (с 1002 года), император Римско-Германской империи (с 1014 года) из Саксонской династии.

Сын баварского герц. Генриха Строптивого и Гизелы Бургундской. В браке с Кунигундой Люксембургской (с 998 года или 1000 года) детей не было.

Генрих получил образование в Хильдесхайме и Регенсбурге у святого Вольфганга, епископа Регенсбургского. Пришел к власти после смерти своего бездетного троюродного брата императора Оттона III. При поддержке святого Виллигиза, архиепископа Майнцского, ему удалось победить главных соперников в борьбе за престол: герцога Германа Швабского, поддержанного архиепископом Кёльнским Герибертом, маркгр. Эккехарда Майсенского, а также оппозицию в Баварии (битва при Кроссене, ныне Кросно-Одженьске, 1005 год), организаторами которой были брат Генриха Бруно и маркгр. Генрих Швайнфуртский, поддержанные польским князем Болеславом I Храбрым.

Генрих предпринял 3 похода в Италию. Большинство итальянских церковных иерархов были ставленниками Оттона III и поэтому поддержали его преемника в борьбе с Ардуином, маркгр. Ивреи. В ходе 1-го итальянского похода Генриха, единственный из представителей Саксонской династии, был коронован железной короной лангобардов в Павии (1004 год). В 1012 году Генриху удалось собрать наемное войско и нанести арабам поражение на тосканском побережье, оградив на несколько лет Италию от их набегов. 2-й итальянский поход (1013-1014 годы) был организован по просьбе папы Бенедикта VIII для возвращения отнятых у католической Церкви владений. После битвы на Тибрском мосту римляне заключили мир с папой, который в благодарность за помощь помазал и короновал Генриха императором (1014)

На востоке империи Генрих соперничал с Болеславом I Храбрым за обладание землями полабских славян. В начавшейся в 1007 году и продолжавшейся с короткими перерывами до начала 1018 года немецко-польской войне к союзу против Болеслава Генрих стремился привлечь венгерского короля святого Стефана I, который, по сообщению Адемара Шабанского, был женат на его сестре, и великого князя киевского святого Ярослава (Георгия) Владимировича Мудрого. Война завершилась подписанием мира в Будишине (Баутцене) 30 января 1018 года. Несмотря на полный успех Болеслава в войне, Польша удовлетворилась тем, что и так уже имела по договору 1015 года: марками Лужица (Лаузиц) и Мильско.

Последние годы правления Генриха были посвящены участию в церковных реформах, предпринятых папой Бенедиктом VIII и способствовавших росту папского могущества. Генрих восстановил епископскую кафедру в Мерзебурге (1004 год) и основал епископство Бамбергское (1007 год). Район верхнего течения р. Майн с центром в г. Бамберге стал опорой его власти. Предоставляя католической Церкви привилегии в германских землях, Генрих стремился сделать ее орудием своей политики. Например, он использовал право назначать епископов, что давало возможность строгого надзора за монастырями и др. духовными учреждениями. В церковных вопросах Генрих активно выступал за централизацию власти, а также за усиление церковной дисциплины. В конце правления у Генриха произошел конфликт с германским епископатом - он выступил на стороне папы Римского в вопросе развода Оттона, графа Хаммерштайнского, с женой, пытаясь отменить уже принятое по этому поводу решение архиепископа Майнцского Арибо.

Набожность Генриха и его супруги Кунигунды служила образцом христианского благочестия. Генрих высказывал желание отречься от мира и удалиться на покой в одну из обителей. Бездетность женатого императора объяснялась особой добродетельностью и благочестием царственных супругов. Похоронен Генрих в соборе святых Петра и Георгия г. Бамберга. В 1146 году он был канонизирован папой Римским Евгением III . В иконографии Генриха и Кунигунда часто изображаются у ног Христа. За их спинами находятся святые апостолы Петр и Павел, покровители Бамберга.

Исторические источники:

Annales Quedlinburgensis / Hrsg. v. G. H. Pertz // MGH. SS. T. 3. P. 22-90;

Ebernand von Erfurt. Heinrich und Kunegunde / Hrsg. v. R. Bechstein Quedlinburg. Lpz., 1860;

Thietmar von Merseburg. Chronik / Hrsg. v. W. Trillmich. Darmstadt, 1957. (AQDGM; 9);

Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser // MGH. Dipl. Bd. 3: Die Urkunden Heinrichs II. und Arduins. B., 19572;

Papstregesten (911-1024) / Bearb. v. H. Zimmermann. W., 1969;

Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich II. (1002-1024) / Bearb. v. T. Graff. W., 1971;

Vita Heinrici II imperatoris / Hrsg. v. D. G. Waitz // Ibid. P. 792-814;

Adalboldus. Vita Heinrici II imperatoris // Nederlandse Hist. Bronnen. Amst., 1983. T. 3. P. 7-95.

Иллюстрация:

Имп. Генрих II. Роспись ц. св. апостолов Петра и Павла в аббатстве в Отмарсе (Франция). Сер. XVI в. Архив ПЭ.

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