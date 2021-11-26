ФРИДРИХ I БАРБАРОССА (FRIEDRICH I ROTBART)

С 1147 по 1152 гг. герцог Швабии (под именем Фридрих III), с 1152 года король Германии, с 1155 года император Священной Римской империи . Происходил из рода Гогенштауфенов. Отец – герцог Швабии Фридрих II, мать – Юдит Баварская. Был племянником короля Германии Конрада III, который перед смертью рекомендовал князьям избрать Фридрих королем.

Первая жена (1147) – Адельгейда, дочь маркграфа Фобурга, вторая (1156) - Беатриса I Бургундская. От второго барка родилось 11 детей.

Основным направлением политики Фридриха являлась Италия, над которой он безуспешно пытался вернуть контроль. В результате первого итальянского похода в 1154 году папа Адриан IV короновал его императорской короной.

В результате второго итальянского похода в 1158 году был покорен Милан. Это дало Фридриху повод ограничить свободу городов Ломбардии. В 1162 году Фридрих совершил второй поход на Милан, полностью разрушив город.

В 1165 году Фридрих начал поход на Рим против мятежного папы Александра III, который был вынужден бежать из города. Новый папа – Пасхалий III – был ставленником императора.

Итальянские города, будучи недовольными политикой Фридриха, в 1167 году объединились против него в Ломбардскую лигу. Вернувшись в Германию, Фридрих не смог заручиться поддержкой немецких князей, поэтому для нового похода нанял брабантских наемников. Война против Лиги началась с неудачной осады Алессандрии в 1174 году. Начав терять наемников, Фридрих обратился за помощью к своему двоюродному брату Генриху Льву Вельфу , однако он отказал императору.

Собрав остатки войска, в 1176 году Фридрих выступил на Милан, однако потерпел сокрушительное поражение от Лиги в битве при Леньяно. Поражение заставило его заключить с Ломбардской лигой перемирие в 1177 году и признать Александра III законным папой.

Вернувшись в Германию, император начал борьбу против Генриха Льва, в результате которой Фридрих лишил его всех ленов. Восточная Саксония была передана графу Бернхарду Анхальтскому, из Западной было образовано герцогство Вестфальское, которое осталось за Фридрихом. Бавария была отдана графу Отто фон Виттельсбах. В результате летом 1181 года Генрих Лев сдался Фридриху и получил прощение.

В 1183 году Фридриху удается договориться с Ломбардской лигой. По итогам Констанцского мира ломбардские города признали его своим сюзереном, а император сохранил их вольности.

В 1189 году король принимает участие в Третьем крестовом походе вместе с королем Франции Филиппом II Августом и королем Англии Ричардом Львиное Сердце. На пути в Палестину у Фридриха случился конфликт с византийским императором Исааком Ангелом. После того как немецкие рыцари взяли Адрианополь в 1190 году, Исаак согласился предоставить немцам продовольствие и переправить их через пролив.

10 июня 1190 года, когда войско Фридриха переправлялось через реку Селиф в Армении, император упал с коня и утонул.

Фридрих Барбаросса является одним из самых известных немецких королей и военачальников. При нем германское рыцарство достигло своего расцвета. Правление Фридрих – пик могущества средневековой Священной Римской империи.

Исторические источники:

Waitz G., Simson B. (Hrsg.). Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum separatim editi 46: Ottonis et Rahewini Gesta Friderici I. imperatoris. Hannover, 1912.

Иллюстрации:

Фридрих I Барбаросса, его сын Генрих VI и граф Фредерик VI. Средневековая миниатюра их Хроники Гвельфов (1179-1191).

Автор статьи: Перепечкин К. В.