АРНОЛЬД Брешианский (лат. Arnoldus de Brixia, ит. Arnaldo da Brescia)

Итальянский политический деятель, народный трибун, проповедник радикального реформирования Католической церкви (см. Католицизм ).

После обучения в Париже у П. Абеляра вернулся в Италию и принял священнический сан . Критикуя политику местного епископа Манфреда и побуждая народ подняться против несправедливости, учиненной властями, впал в немилость и был выдворен из города. В 1139 А. Б. осудили на II Латеранском соборе , а затем изгнали из Италии. Скитаясь по Европе, А. Б. отправился во Францию, найдя приют в Париже. Однако уже в 1140 под влиянием обличительных речей Бернарда Клервоского , называвшего учение А. Б. «ядовитым и вредоносным», он вместе с Абеляром был осужден на Санском соборе и вскоре изгнан из Франции. Недолго пробыв в Цюрихе, спешно уехал в Пассау. В 1143 он вернулся в Рим и стал одним из идеологов народного восстания, результатом которого стало изгнание папы Евгения III и создание Римской республики. Вся власть в городе принадлежала «сенату Римской республики». Пользуясь значительной поддержкой простых людей, А. Б. не только проповедовал аскетизм , осуждал симонию (продажу и покупку церковных должностей) и алчность пастырей, но и призывал к упразднению церковной иерархии и ограничению светской власти папы. Он также утверждал, что христиане из-за порочности духовенства могут сами исповедовать грехи друг другу. В 1155 папа Адриан IV наложил интердикт на Вечный город. В итоге сенат согласился на переговоры, итогом которых стало выдворение А. Б. Вскоре он был схвачен войсками Фридриха I Барбароссы и передан в руки сторонников понтифика. 18 июня 1155 А. Б. повесили, труп сожгли, а пепел развеяли над Тибром.

Исторические источники:

Fonti per la storia di Arnaldo da Brescia / Ed. P. Fedele. Roma, 1938.

Автор статьи: Гладков А.К.