АЛЬБРЕХТ МЕДВЕДЬ (Albrecht der Bar)

Первый маркграф Бранденбургский (с 1150),, представитель дома Асканиев.

А. М., унаследовав в 1123 от отца значительные владения, также претендовал на Саксонию, которая в 1127 была передана императором Священной Римской империи Лотарем II Генриху Гордому Вельфу.

В 1134 А. получил в лен от императора Северную марку и начал расширять свои владения за счет территорий, принадлежащих князю Прибыславу.

В 1147 А. М. вместе с Северную марку предпринял крестовый поход против славянских племен .

Наследовав после смерти князя Прибыслава (1150) обширные территории, А. М. переименовал Бранибор в Бранденбург и стал его первым маркграфом .

Автор статьи: Гладков А.К.