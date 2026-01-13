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В этом выпуске мы погружаемся в увлекательный и порой шокирующий мир средневекового правосудия. Наши гости — специалисты в области истории, Григорий Бакус и Степан Грозов — поделятся своими знаниями о том, как работала судебная система в Средние века. Мы обсудим ключевые аспекты правосудия того времени: от пыток и наказаний до роли церкви и светской власти. Каковы были особенности судебного разбирательства? Какие законы действовали, и как они отражали общественные нормы и ценности?

Кроме того, Григорий и Степан расскажут о самых ярких и необычных случаях из средневековой практики правосудия, а также о том, как эти истории влияют на наше восприятие истории сегодня. Не пропустите этот увлекательный разговор, который откроет новые горизонты понимания правосудия в эпоху средневековья!