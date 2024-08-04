Зачем участвовать в рыцарском турнире? Как связаны военные инновации XI века и возникновение рыцарских турниров? Что мы знаем об их легендарном основателе Жоффруа де Прейи, который, по выражению хрониста, «придумал турниры и погиб под Анжу»? Какие мотивы двигали самими участниками рыцарских состязаний — стремление к славе и почестям, жажда наживы или надежда на удачный брак с благородной дамой? И почему турнир мог оказаться единственным полевым сражением в жизни рыцаря?

Проблема зарождения рыцарских турниров включает в себя несколько вопросов, один из которых – мотивация их участников. Чтобы понять, какое место турниры занимали в жизни феодального класса и почему они стали важнейшим социальным ритуалом Высокого Средневековья, определявшим рыцарский статус и место в феодальной системе, необходимо выяснить, что двигало их первыми участниками.

Происхождение рыцарских турниров

Для начала, нам конечно же стоит рассмотреть происхождение самого явления. Самые ранние упоминания о проведении турниров относятся к XI веку, в частности, Большая Турская Хроника сообщает:

«На седьмой год правления императора Генриха и на третий год короля Филиппа произошло большое восстание в Анжу под руководством Жоффруа де Прейи и других баронов, там погибших. Этот Жоффруа изобрел турниры» .

И далее, под 1062, годом, кратко указывается:

Хотя хроника дает нам очень мало информации о том, что из себя представляли ранние турниры и чем руководствовались их организаторы, мы получаем определенную точку на временной шкале, указывающую на время и место зарождения этого явления. Отметим, что в хрониках турниры начали освещать еще через несколько поколений, и возможно, рассказ об их «изобретении» рыцарем Жоффруа — не более чем попытка приписать явлению некое историческое имя. Но помимо временного периода зарождения турниров, мы можем определить и место, где они появились. На это намекает Матвей Парижский в Historia Anglorum: он называет турниры «сonflictus Gallicus», «галльской битвой», намекая на регион, откуда они происходят.

Какие исторические события могли повлиять на возникновение турниров?

Во второй половине XI — начале XII веков в Западной Европе происходит важнейший этап становления развитого феодализма — так называемая «мутация тысяча сотого года». Именно в это время рыцарство начинает оформляться как сословие, тогда же складывается его отдельная культурная и социальная среда, этикет, мифология.

Особенно ярко эти явления проявились на территории Франции. С начала XII века увлечение турнирами охватило большую часть знати, особенно в северной Франции: в период с 1170 по 1180 год, как сообщает биография Уильяма Маршала, ежегодно проходило до пятнадцати турниров. Турнир 1179 года в Ланьи, посвященный коронации Филиппа Августа, собрал, помимо сотен рыцарей, четырнадцать герцогов и графов. С севера Франции турнирная мода последовательно распространялась во всех направлениях. Со второй половины XII века турниры вошли в моду в англо-нормандской Англии, Германии и северной Италии. В Лангедоке, напротив, чуждались этой моды до XIII века, то есть до его завоевания баронами из северной Франции.

В указанный период возник и новый стиль конного боя, применявшийся рыцарями Высокого и Позднего Средневековья, — таранный удар с зажатым под мышкой копьем. До второй половины XI века мы почти не встречаем этот способ нанесения удара в изобразительных источниках. Считается, что до середины XI века эта техника, впоследствии принятая повсеместно, почти не встречалась. А появление этого нового способа атаки вполне можно увязать с необходимостью оттачивать этот навык и демонстрировать его своему сюзерену.

Так, тренировка нового стиля боя и желание показать себя в воинском искусстве могли стать одной из причин появления турниров на рубеже XI-XII веков.

Причины участия в турнирах

Хотя сообщения хронистов о ранних немногословны, в возникшей в то же время рыцарской литературе можно почерпнуть подробности тех аспектов турниров, которые легко упустить из виду, пользуясь только данными хроник. Несмотря на то, что рыцарский роман — это художественное произведение, полное вымысла и фантазии, его текст несёт отпечаток феодальной культуры того времени. Из адресованных рыцарству романов, а также из хроник и рыцарских биографий можно выделить следующие черт участников турниров:

Стремление получить добычу, трофеи и выкуп за пленённого противника .

Получение военной добычи в Средние века не противоречило стремлению к славе. Слава и награда за победу – это две стороны одной медали. На раннем этапе своего существования турниры помогали обогащаться рыцарству, которое в XI-XII веках еще не имело прочной экономической базы. Многие рыцари, недавно получившие этот статус, испытывали вполне объяснимые экономические трудности. Стоит отметить, что после турниров полученные трофеи нередко возвращали их прежним владельцам. Такая щедрость победителей также была важным элементом поддержания статуса, способом укрепления связей между рыцарями. Она позволяла заполучить союзников и утвердить репутацию благородного и щедрого человека, которая в свою очередь могла принести не меньшие выгоды, чем полученные за пленника деньги.

Поиск славы и подтверждение своего статуса

Как в реальной жизни, так и в романах, средневековые рыцари, искали приключений, возможность рискнуть и прославиться. Личное мужество и воинская доблесть в Средние века считались выдающимися добродетелями, которые заслуживали почета и восхищения.

Главная цель подвигов, в том числе совершавшихся на турнирах – продемонстрировать готовность к действию и отвагу — эти важнейшие качества, подтверждающие положение рыцаря. Возвышенное восприятие рыцарского подвига благородной публикой имело и вполне прагматический смысл: рыцарь, показавший себя достойным своего звания, становился выше в глазах сюзерена. Как отмечают исследователи, во многих культурах молодые люди проходят «ритуалы мужества», связанные с риском и проявлением ожидаемых от мужчины качеств. Рыцарский турнир высокого Средневековья в данном случае можно воспринимать как аналог такого ритуала, направленный на подтверждение права быть причастным к особому сообществу, обладающему уникальными правами и привилегиями.

Любовь и благосклонность дам

Благородная женщина занимала важнейшее место в рыцарской культуре, поэтому особое обращение и внимание, оказываемое ей, были важным социальным ритуалом и неотъемлемой частью турнирной практики. Куртуазная литература со времен Гийома IX Аквитанского поднимала на щит доблестного рыцаря, доказывая, что именно он достоин занять почетное место в дамских сердцах. Отношение благородных дам могло серьёзно повлиять на дальнейшую судьбу рыцаря: частый сюжет рыцарских романов – это предложение руки знатной дамы победителю турнира, что можно рассматривать как признание и повышение статуса достойного бойца. Впрочем, такой брак часто был необходим самим благородным дамам и их семьям, искавших у рыцаря защиты и финансовой поддержки.

Малое количество крупных сражений

Стоит назвать и еще один немаловажный фактор, вполне вероятно влиявший на мотивацию участников турниров - это малое количество настоящих сражений. Несмотря на то, что феодальное общество по своей природе было военизированным, его представители подходили к войне достаточно рационально, понимая, какие риски она несет за собой. Средневековые полководцы отлично понимали, что даже выигранная битва может нанести армии непоправимый урон и поставить под угрозу успех всей компании. Поэтому крупные сражения в эпоху Высокого Средневековья были достаточно редки — полководцы старались избегать их, предпочитая маневры и рейды по путям снабжения, обычно оканчивающиеся осадами.

Например, король Франции Филипп Август (правил в 1180-1223 гг.) в своей жизни участвовал только в одном крупном сражении, а его современник Ричард I, известный как Львиное Сердце — в трёх. За время альбигойских войн (1203-1226 гг.) произошло всего четыре полевых сражения, остальные сорок пять столкновений между крестоносцами и «еретиками» были осадами. Поэтому обычный рыцарь мог воспринимать турнир как возможность реализовать военный потенциал, найти применение своим навыкам и проверить их качество, не ожидая подходящего случая, который мог и не представиться.

Заключение

Стоит отметить, что турниры, завоевав популярность, стали важнейшим событием в жизни любого рыцаря. Они позволяли подготовиться к войне и продемонстрировать эту готовность находящимся выше по феодальной лестнице людям, разбогатеть и укрепить социальные связи. Кроме того, турниры давали возможность испытать в контролируемых условиях и со сниженным риском для жизни настоящие воинские переживания и эмоции.