Тренировка рыцаря или как стать первым среди равных Жизнеописание выдающегося рыцаря Жана ле Менгра, известного как Бусико, доносит до нас сведения о том, как он готовился к ратному труду и какие качества развивал в себе для достижения побед.

История жизни маршала Жана ле Менгра по прозвищу Бусико (годы жизни 1366 — 1421), дошедшая до нас в манускрипте, хранящемся ныне в Национальной библиотеке Франции под кодом MS. Fr. 11432, пестрит красочными описаниями событий эпохи конца XIV - начала XV веков: походами, войнами, турнирами и сценами из придворной жизни. Есть в этой интересной рукописи и другой компонент: в больших подробностях в ней говорится о том, как Бусико готовился к участию в войнах и турнирах. Его военной подготовке посвящена отдельная глава.

Кратко опишем время и место повествования

В возрасте около 13 лет Жан поступает на службу ко двору короля Франции Карла V, но довольно быстро начинает скучать от придворной жизни и просит отпустить его в военный поход. Летом 1380 года, в возрасте 14 лет, его принимают на службу герцог Бурбон и герцог Бургундии, вместе выступавшие против эрла Бекингемского, высадившегося в Кале и направившегося в Бретань (напомним, это самый разгар Столетней войны, и англичане ведут постоянные военные кампании во Франции, захватывают земли, замки и города). Экспедиция двух герцогов была удачной и поход англичан на Бретань был сорван.

После успешного похода юный Бусико вернулся в Париж, но, "чувствуя себя достаточно зрелым и самостоятельным", он почти сразу покидает парижский двор и отправляется участвовать в осаде крепости Монгюйон вместе с маршалом Луи де Сансером. Именно там он приступает к тренировкам, которые позволили бы ему добиться успехов на военном поприще и завоевать славу могучего воина. Автор биографии Жана потрудился описать упражнения и особые навыки, которые будущий герой Франции развивал для эффективного участия в военных кампаниях своего времени.

Слово биографу рыцаря

Здесь мы расскажем о физических упражнениях, к которым Бусико прибегал, чтобы приучить себя к военному делу :

Он был не остановим в желании проявить себя и никакая тяжелая работа не казалась ему невыполнимой. Тяготы, непереносимые иными, ему доставляли радость, и даже во время отдыха, он не давал себе передышки. Пока другие предавались безделью, он тренировался запрыгивать в седло в полном вооружении, а в иное время совершал долгие пробежки пешком, что повышало силу и выносливость, или часами практиковался с рыцарским топором или молотом, чтобы укрепить руки и тело и подготовить их к ношению доспехов, а также, надев доспехи, с легкостью поднимать руки. Выполнение этих упражнений сделало его настолько сильным, что ни один другой рыцарь не мог с ним тягаться. Бусико мог сделать кувырок в полном доспехе, за исключением шлема, а также легко танцевать, надев кольчугу.*

*кольчуга носилась под корпусным латным доспехом и прикрывала бреши в броне, например подмышки, локтевой сгиб и верх бедер. Вес кольчужной рубашки составлял от 6 до 10 килограмм (прим. пер.)

Также. Он мог в полном доспехе запрыгнуть на лошадь, не используя стремян.

Также. Он мог запрыгнуть с земли на плечи всаднику, сидящему на лошади, схватившись за его рукав.

Также. Положив одну руку на луку седла большого боевого коня, в другую между его ушей, он мог перепрыгнуть через него.

Также. Если две покрытые известкой высоких стены были на расстоянии вытянутых рук друг от друга, он мог забраться по ним, используя только свои руки и ноги, без всякой другой помощи.

Также. Полностью одоспешенным, он мог подняться до самого верха по обратной стороне лестницы, прислоненной к стене, перехватываясь за нее только руками и подтягивая себя от перекладины к перекладине, а без доспехов - на одной руке.

Все это абсолютная правда, и несомненно, он натренировал свое тело так хорошо столь многими упражнениями, что трудно было найти кого-либо, подобного ему. А когда он был в своих владениях, то без устали соревновался в метании копья и других военных забавах со своими оруженосцами. И так он поступал на протяжении всего похода, полагая, что никогда нельзя пренебрегать подготовкой на случай, если выдастся поучаствовать в сражении. И во время осады Монгюйона, он участвовал в каждом штурме и стремился быть среди первых, ибо считал, что только такое поведение достойно человека благородного происхождения. Порой он рисковал собой, поражая окружающих, а его отвага и подвиги так воодушевили маршала Сансера, что однажды он сказал: "Если этот мальчишка выживет, он станет великим мужем." В конце концов, Монгюйон пал, а вместе с ним сдались несколько других замков, и армия вернулась во Францию.

Подводя итоги

Мы узнали, как готовился к военной карьере юный Бусико, будущий герой битв при Розебеке, Никополе и Азенкуре. От подростка, конечно же, не удивительно ожидать такой прыти и ловкости, как прыжок на коня или лазанье по лестнице на руках. Однако, ношение доспехов для тренировки выносливости и активность в военной кампании показывают серьезность намерений будущего маршала. Именно с этого момента он был замечен не просто как талантливый юный рыцарь, но как уникальный феномен среди равных себе.

В заключение стоит отметить, что любимым оружием Жана ле Менгра был не меч, а именно рыцарский топор. Он представлял собой одновременно топорик, молот и пику, соединенные воедино на длинном древке высотой с человека, способное оглушать латника, ранить открытые участки тела и прокалывать кольчуги. Это грозное оружие начало входить в моду вместе с развитием стальных латных доспехов.