СЮЗЕРЕН

Сюзерéн ( фр. suzerain) — в западноевропейской системе сеньориально-вассальных отношений (см. Феодализм ) правитель или сеньор, стоявший во главе феодальной иерархии. Подчиненные С. вассалы (см. Вассалитет ) были связаны с ним взаимными обязательствами: давали клятву верности, совершали оммаж , несли военную службу, платили подати; С. выделял вассалу феод , проводил инвеституру , предоставлял защиту и покровительство. Власть С. распространялась только на его прямых вассалов и была ограничена обычаем, даже если С. был монархом. По мере укрепления монархических режимов короли становились суверенами, обладавшими верховной и непосредственной властью над всеми своими подданными (см. Абсолютизм ).

Лит. : The Cambridge History of Medieval Political Thought, c. 350 — c. 1450 / Ed. J. H. Burns. Cambridge, 1988; Barthélemy D. L’ordre seigneurial, XIe–XIIe siècle. Paris, 1990; Блок М. Феодальное общество. М., 2003. А. А. Королев.