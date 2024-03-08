СЕНЕШАЛЬ

Сенешáль (сенешал; фр. sénéchal, от лат. senescalus, seneschallus — «старейший слуга», «глава слуг») — высокий чин в дворцовом управлении в ряде стран Зап. Европы в Средние века. Первоначально С. отвечал за королевский стол и съестные припасы, при Каролингах получил часть функций майордома и стал фактическим главой королевского дворца, во время военных походов носил королевское знамя. Во Франции при Капетингах С. был среди четырех высших должностных лиц короны, к концу XI в. занял первое место в иерархии придворных должностей, его должность стала наследственной (закреплена за знатными семьями). С. не только возглавлял дворцовых слуг и всех служащих в домене, но и отвечал за сохранность домена, командовал его вой­сками. От графа-палатина С. унаследовал судебные функции: в отсутствие короля председательствовал в курии , принимал жалобы на действия прево, от имени монарха проводил заседания апелляционного суда в домене. С. получал компенсацию расходов, часть военных трофеев, отчисления от судебных штрафов и др. Благодаря высокому статусу, власти и богатству С. стал соперником короля: Филипп I и Людовик VI Толстый вели неустанную борьбу со своими С. (из дома Рошфор-Монлери, затем Гарланд). После гибели в крестовом походе последнего С. — Тибо V, графа Блуа и Шампани (1154–1191), король Филипп II Август не назначил его преемника, обязанности С. были разделены между разными придворными службами.

В Англии С. упоминается с конца IX — X в. как стольник (дапифер), отвечал за организацию королевских трапез, обеспечение хозяйства продуктами, присмотр за кладовыми. В конце англосаксонского периода стольник стал именоваться С. или стюардом ( англ. steward). После Нормандского завоевания главный С., или стюард Англии стал главой дворцового хозяйства и первым королевским слугой, участвовал в назначениях придворных лиц. Должность перешла к графским домам Лестеров и Норфолков, в XIII в. закрепилась за Ланкастерами , с тех пор имела церемониальный характер.

В Германии С., или «старший слуга» (Oberknecht) с раннего Средневековья руководил всеми слугами двора; возможно, именовался также майордомом. При Карле Великом С. входил в число главных чинов дворцового хозяйства: отвечал за общее управление двором, надзор за слугами, обеспечение королевского стола, а также за снабжение королевских резиденций во время путешествий. В XII в. должность С. стала именоваться трухзес ( нем. Truchseß); это был главный чин при императорском дворе; к прежним обязанностям добавились контроль за имперским имуществом и доходами с фиска; замещал государя, держал его меч на торжественных церемониях, в военных походах нес королевское знамя и вел авангардный отряд при наступлении и арьергард при отступлении.

Лит. : Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Т. П. Гусарова. М., 2011. С. К. Цатурова .