МИНИСТЕРИАЛЫ

Министериалы ( позднелат. ministeriales, от лат. ministerium — «служба», «должность») — социальная группа в средневековой Зап. Европе, главным образом в Германии. Первоначально — лично несвободные (ограниченные в возможности заключения брака, свободе передвижения, праве распоряжения имуществом) служилые люди королей, крупных духовных и светских феодалов, жившие при их дворах. Выполняли хозяйственные, административные и военные (как телохранители) обязанности, в некоторых случаях могли управлять поместьями. Примерно с VIII в. М. стали получать за службу земельные владения (министериальные лены). Формирование М. как отдельной социальной группы относится к рубежу X—XI вв. Первоначально их привлекали на службу католические прелаты (епископы и аббаты крупнейших монастырей), которые в силу духовного сана были ограничены в ношении оружия и отправлении светского правосудия. Правовой статус М. впервые был закреплен в «Законе людей Вормс