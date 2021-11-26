МАЙОРАТ

Майорат ( позднелат. majoratus, от major — «старший», «большой») — порядок нераздельного наследования недвижимого имущества старшим в роде или семье, преимущественно на основании норм обычного права. Был характерен для правоотношений феодальной эпохи на территории стран Зап. Европы (особенно Франции и Англии), а также России, Польши, Прибалтики. М., установившийся на средневековом Западе в VIII—IX вв. и предполагавший наделение недвижимостью первенцев мужского пола, исключал дробление родовых земель. Младшие дети, получавшие по смерти отца движимое имущество и (или) его денежный эквивалент, до своего совершеннолетия обеспечивались материальной поддержкой со стороны старших отпрысков, а также опекой со стороны матери, другого родственника или, в случае отсутствия родственников, со стороны лорда или администрации места, где они проживали. При этом среди свободных граждан Англии и Франции в Средние века в связи с влиянием римского права получил распространение институт завещания. В развитии этого института было особенно заинтересовано духовенство, представители которого являлись исполнителями воли усопшего и часть его имущества передавали в пользу церкви. Известны три вида М.: наследование старшим в роду (необязательно сыном; в России — лествичное право, предполагавшее наследование старшим братом); наследование старшим сыном на момент смерти усопшего отца (собственно М.); наследование старшим сыном, а в случае его смерти раньше наследодателя — внуком мужского пола от старшего сына (примогенитура).

Лит. : Майорат // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 82; Винокурова М. В. Мир английского манора. М., 2004; Ее же . Обычаи городов средневековой Англии. М.–СПб., 2021. М. В. Винокурова.