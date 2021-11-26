МАРКЍЗ (marquis)

Титул знатного лица во Франции (и иных европейских странах), главным образом, эпохи Старого порядка.

Происходит от названия должности, учрежденной при Карле Великом в конце VIII в., – маркграфа (от лат. marchensis), управляющего пограничной областью – маркой (в русском языке утвердилось старонемецкое «маркграф» – т.е. граф марки). Марки создавались для обеспечения безопасности внутренних регионов империи, поэтому должность маркграфа предполагала обширные военно-административные полномочия и доверялась преданным лицам. Герой старофранцузского эпоса Роланд , погибший в Ронсевальском ущелье в 778 г., являлся, к примеру, маркграфом Бретонской марки.

Поначалу существовало пять марок и, соответственно, пять маркграфов: помимо, Бретани, были маркграфы Испанской, Фриульской, Паннонской, Датской марок. Позже, после раздела империи Каролингов, на территории Западно-Франкского королевства образовались Прованская, Анжуйская (Нейстрийская) и Готская марки, ставшие со временем самостоятельными принципатами. Маркграф Нейстрии Роберт Сильный (ум.. 866), уже фактически независимый и богатый феодал, обеспечил восхождение своих потомков – Капетингов – на французский трон в 987 г.

Должность маркграфа во Франции, в отличие от немецких княжеств, постепенно эволюционировала в титул, который уже не подразумевал суверенных прав. В эпоху Генриха III (1574-1589), который активно создавал четкую систему дворянской иерархии, в том числе посредством Устава Ордена Святого духа 1579 г., маркизы заняли почетное место сразу после принцев крови и герцогов-пэров, предшествуя графам, виконтам и баронам.

Среди самих носителей титула маркиза тоже существовала своя иерархия: знатность определялась давностью создания маркизата – т.е. временем подписания жалованной грамоты монархом, что позволяло, в свою очередь претендовать на самые почетные и хорошо оплачиваемые посты в доме короля и при дворе. Так, при последних Валуа и первых Бурбонах должность камер-юнкеров была закреплена именно за маркизами (из семей Сувре, Плесси-Лианкуров, Мортемаров, Бон-Креки и др.).

В эпоху раннего нового времени монархи также часто даровали этот титул своим любовницам в знак особого благоволения: так, маркизами являлись мадам де Монтеспан (метресса Людовика XIV, мадам де Ментенон (морганатическая супруга Людовика XIV), мадам де Помпадур (метресса Людовика XV).

Иллюстрация:

Титульный лист сочинения барона Анри де Вельмона «Французские маркизы» 1919 г.

Автор статьи: Шишкин В.В.