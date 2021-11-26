ГЕРЦОГ

Ге`рцог (нем. Herzog, лат. dux, фр. duc; букв. «вождь») — 1) в III в. военачальник, проконсул и претор Римской империи; 2) у древних германцев выборный военный вождь племени; 3) в VII—VIII вв. глава относительно самостоятельного племенного образования; 4) с конца IX в. глава территориального герцогства, крупный сеньор в средневековой Европе; 5) титул европейской знати, второй после короля. В IV в. пограничные регионы Римской империи начали превращаться в территориально-племенные герцогства. Из земель под юрисдикцией назначаемых королем Г. при слабой королевской власти образовались герцогства Аквитанское, Бретонское, Нормандское, Баварское, Бургундское, Швабское, Саксонское, Франконское; к концу VI в. насчитывалось около 20. В VI в. Г. Аквитанский первым сделал герцогство наследственным. На Британских о-вах первые титулы Г. появились при Эдуарде III, учредившем их для младших сыновей короля. Два территориальных герцогства — Корнуолльское (с 1337) и Ланкастерское (с 1351) были подконтрольны короне. На Апеннинском п-ове в позднее Средневековье и раннее Новое время титул Г. имели сеньоры крупных городов (Флоренции, Милана). По мере усиления ­королевской власти территориальное могущество Г. уменьшалось. В Новое время титул стал принадлежать в первую очередь членам королевского дома (принцам). С XVI в. герцогский титул уже не обязательно указывает на обладание суверенной сеньорией. Появились ненаследуемые, жалуемые монархами титулы; в XVII—XVIII вв. таковых стало большинство. Во Франции с 1566 при отсутствии наследников мужского пола герцогство переходило короне. Титул давал многие привилегии, супруга Г. имела право сидеть в присутствии королевы. В ходе Французской революции XVIII в. все герцогства были ликвидированы; в 1806 Наполеон восстановил титул Г. для своих маршалов. В России титул Г. считался равнозначным титулу князя. Титул Г. Ижорского носил А. Д. Меншиков. Лит.: Werner K.-F. Naissance de la noblesse: l’essor des elites politiques en Europe. Paris, 2012