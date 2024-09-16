ФЕОД
Феóд (лат. fevum, feodum; англ., фр. fief; нем. Lehn) — согласно принятому в историографии определению, привилегированное владение, чаще всего земельное, которое сеньор предоставлял вассалу на определенных условиях, в том числе за военную службу. Обычно Ф. рассматривается как основа социально-экономических отношений в средневековом обществе (см. Феодализм). Термин, вероятно, германского происхождения, впервые встречается в грамотах конца VIII в. из монастыря Санкт-Галлен, где он обозначает имущественный эквивалент денежной выплаты за пользование землей. В более поздних документах Ф. — плата за услуги, доход от должности или от имущества. С конца IX в. Ф. все чаще называли земельный участок или иной источник дохода, полученный в качестве вознаграждения или платы за службу (например, священник, служивший в церкви, пользовался «пресвитерским Ф.»). Распространились выражения in feo / ad fevum habere / tenere (владеть чем-либо в качестве Ф.), термины fevare / feodare (предоставлять Ф.), затем fevalis, feodatus (лицо, получившее Ф.).
Происхождение Ф. и его первоначальный характер остаются предметами дискуссии. Только начиная с XII в. появляются многочисленные упоминания в источниках о «классическом» Ф., который вассал получал от сеньора за выполнение определенных обязанностей. Согласно традиционной точке зрения, Ф. как условное пожалование земельных владений или доходов происходил от бенефиция, но отличался от него элитарным характером (М. Блок). Под «классическим» Ф. обычно понимают землю с жившими на ней людьми, которые переходили в юрисдикцию феодала. Передача Ф. подразумевала отношения вассалитета: получая Ф. в пользование и распоряжение, вассал приносил сеньору клятву верности и оммаж, сеньор совершал инвеституру. За нарушение своих обязательств вассал теоретически утрачивал право на Ф., на практике владельческие права на Ф. обычно закреплялись за вассалом, в том числе право передачи Ф. по наследству. Вассал мог передать полученный Ф., целиком или по частям, своим вассалам, в отношении которых он становился сеньором. Таким образом, распространение Ф. было связано с ослаблением государственных институтов и становлением вассально-сеньориальных отношений, исключавших участие непосредственных производителей в процессах принятия решений.
По другой версии, Ф. появились в процессе перестройки государственной системы при Каролингах: высокопоставленные представители публичной власти вознаграждались за выполнение своих функций земельными владениями или доходами, которые становились собственностью рода. Следовательно, «классический» Ф. появился не ранее XII в. в связи с укреплением государственной власти: владения сеньоров стали рассматриваться как Ф., полученные ими от монарха. Связь между Ф. и вассалитетом иногда рассматривается как вымысел юристов XVI в. (С. Рейнольдс), но большинство европейских исследователей относят развитие сеньориальных отношений и становление феодального права к XII–XIII вв. До этого времени существование «классического» Ф. не подтверждается источниками (Ш. Патцольд). Превращение владений знати в Ф. сопровождалось появлением новой этимологии термина: от латинского fides, fidelitas (верность, клятва верности), что позволяло подчеркнуть условный характер аристократического владения и важность личностных связей среди элиты (И. В. Дубровский).
Лит.: Блок М. Феодальное общество / Пер. М. Ю. Кожевникова, Е. М. Лысенко. М., 2003; Одиссей: Человек в истории. 2006: Феодализм перед судом историков / Глав. ред. А. Я. Гуревич. М., 2006; Дубровский И. В. Как я понимаю феодализм // Дубровский И. В. Очерки социальной истории средних веков. М., 2010. С. 19–33; Patzold S. Das Lehnswesen. München, 2012; Филиппов И. С. Размышления о книге С. Рейнольдс «Феоды и вассалы» // Средние века. 2015. Вып. 76 (3–4). С. 8–56. А. А. Королев.