ФЕОД

Феóд ( лат . fevum, feodum; англ ., фр . fief; нем . Lehn) — согласно принятому в историографии определению, привилегированное владение, чаще всего земельное, которое сеньор предоставлял вассалу на определенных условиях, в том числе за военную службу. Обычно Ф. рассматривается как основа социально-экономических отношений в средневековом обществе (см. Феодализм ). Термин, вероятно, германского происхождения, впервые встречается в грамотах конца VIII в. из монастыря Санкт-Галлен , где он обозначает имущественный эквивалент денежной выплаты за пользование землей. В более поздних документах Ф. — плата за услуги, доход от должности или от имущества. С конца IX в. Ф. все чаще называли земельный участок или иной источник дохода, полученный в качестве вознаграждения или платы за службу (например, священник, служивший в церкви, пользовался «пресвитерским Ф.»). Распространились выражения in feo / ad fevum habere / tenere (владеть чем-либо в качестве Ф.), термины fevare / feodare (предоставлять Ф.), затем fevalis, feodatus (лицо, получившее Ф.).

Происхождение Ф. и его первоначальный характер остаются предметами дискуссии. Только начиная с XII в. появляются многочисленные упоминания в источниках о «классическом» Ф., который вассал получал от сеньора за выполнение определенных обязанностей. Согласно традиционной точке зрения, Ф. как условное пожалование земельных владений или доходов происходил от бенефиция , но отличался от него элитарным характером (М. Блок). Под «классическим» Ф. обычно понимают землю с жившими на ней людьми, которые переходили в юрисдикцию феодала. Передача Ф. подразумевала отношения вассалитета : получая Ф. в пользование и распоряжение, вассал приносил сеньору клятву верности и оммаж , сеньор совершал инвеституру . За нарушение своих обязательств вассал теоретически утрачивал право на Ф., на практике владельческие права на Ф. обычно закреплялись за вассалом, в том числе право передачи Ф. по наследству. Вассал мог передать полученный Ф., целиком или по частям, своим вассалам, в отношении которых он становился сеньором. Таким образом, распространение Ф. было связано с ослаблением государственных институтов и становлением вассально-сеньориальных отношений, исключавших участие непосредственных производителей в процессах принятия решений.

По другой версии, Ф. появились в процессе перестройки государственной системы при Каролингах : высокопоставленные представители публичной власти вознаграждались за выполнение своих функций земельными владениями или доходами, которые становились собственностью рода. Следовательно, «классический» Ф. появился не ранее XII в. в связи с укреплением государственной власти: владения сеньоров стали рассматриваться как Ф., полученные ими от монарха. Связь между Ф. и вассалитетом иногда рассматривается как вымысел юристов XVI в. (С. Рейнольдс), но большинство европейских исследователей относят развитие сеньориальных отношений и становление феодального права к XII–XIII вв. До этого времени существование «классического» Ф. не подтверждается источниками (Ш. Патцольд). Пре­вращение владений знати в Ф. сопровождалось появлением новой этимологии термина: от латинского fides, fidelitas (верность, клятва верности), что позволяло подчеркнуть условный характер аристократического владения и важность личностных связей среди элиты (И. В. Дубровский).

Лит .: Блок М. Феодальное общество / Пер. М. Ю. Кожевникова, Е. М. Лысенко. М., 2003; Одиссей: Человек в истории. 2006: Феодализм перед судом историков / Глав. ред. А. Я. Гуревич. М., 2006; Дубровский И. В. Как я понимаю феодализм // Дубровский И. В. Очерки социальной истории средних веков. М., 2010. С. 19–33; Patzold S. Das Lehnswesen. München, 2012; Филиппов И. С. Размышления о книге С. Рейнольдс «Феоды и вассалы» // Средние века. 2015. Вып. 76 (3–4). С. 8–56. А. А. Королев .