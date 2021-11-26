ЭСКВАЙР (англ. Esquire)

Слово, обозначавшее массу нетитулованной английской знати (nobilitas minor). Произошло оно от латинского слова scutum, i - щит, соответственно, эсквайр - обладатель щита, щитоносец, человек обладающий собственным гербом.

Эсквар - представитель многочисленного (в сравнение с пэрством ) класса нетитулованой знати. Синонимом этого слова часто могут назвать слово " джентльмен ", но это верно лишь отчасти. Всякий эсквайр есть джентльмен, но не наоборот. Когда английскии антикварии рубежа XVI-XVII вв. (например, Уильям Кемден) рефлексировали социальное устройство современного им общества они помещали эсквайра между рыцарем и джентльменом, т. е. просто благородным. Чаще всего эсквайры - старшие сыновья рыцарей.

Существовало два способа заслужить достоинство эсквайра: королевское пожалование и в соответствии с занимаемой должностью. Такие должности как, например, мировой судья предполагали сообщение достоинства эсквайра, занимавшему их человеку.

Иллюстрация:

Обложка "Titles of Honor" Джона Селдена, 1696 г.

Автор статьи: Боварь В. В.