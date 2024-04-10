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18.06.2026
От королевства Хлодвига к империи Карла Великого
Почему франкская знать поддерживала Карла Великого в его завоевательных походах?
Потому что Карл Великий угрожал казнить каждого, кто откажется воевать.
Потому что знать получала значительную часть захваченных земель и добычи.
Потому что знать хотела принять христианство и только ждала подходящего момента.
Потому что Карл Великий запретил знати иметь собственные земельные владения.
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