Почему франкская знать поддерживала Карла Великого в его завоевательных походах?

Потому что Карл Великий угрожал казнить каждого, кто откажется воевать.

Потому что знать получала значительную часть захваченных земель и добычи.

Потому что знать хотела принять христианство и только ждала подходящего момента.