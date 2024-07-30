Воинские упражнения в средневековой Скандинавии Система воспитания делала из юношей древней Скандинавии храбрых людей. Взрослея среди оружия, ребенок рано приучался обращаться с ним и охотиться на зверей в лесах. Охота и другие упражнения, развивавшие крепость и гибкость тела, мужество и бодрость духа, принадлежали к числу развлечений, особенно любимых детьми и молодыми людьми.

Юноши состязались в опасных прыжках с высоких гор, в смелом прыганье через рвы и ручьи, лошадей, людей и другие предметы, юноши приучались делать такие прыжки с различными тяжестями в руках или на теле. Гуннар из Хлидаренди, знатный исландец, в полном вооружении мог делать прыжки выше своего роста. Саги упоминают о таких людях, которые быстрым прыжком в сторону уклонялись от стрелы или брошенного копья, или, окруженные врагами, перескакивали через них и таким образом спасались.

Не менее смелое и опасное упражнение, бывшее частью воинской подготовки, было взбиранием на крутые утесы и горы. Сама природа севера, как и всех горных стран, приучала людей лазить по горам, а ловкость и искусство в этом занятии, приносили юноше великую славу. Между молодыми людьми завязывались споры о том, кто выше всех взберется на опасную высоту. По словам саг, многие достигали изумительной степени совершенства в этом искусстве. Олаф Трюггенсон, считавшийся в Норвегии мастером во всяких военных упражнениях, взошел на утес Смальсархорн и поставил свой щит на его вершине. Подобные состязания не только внушали молодым людям охоту к смелым подвигам, но и помогали в обретении телесной крепости и гибкости: эти юношеские развлечения весьма часто пригождались в военных походах, когда нужно было взбираться на стены и горы, равно и при других предприятиях, требовавших силы и ловкости.

Летописи говорят о быстроте шага норманнов. В сагах мы видим, что бег наперегонки был хорошо известен на Севере и что скандинавы, подобно древним грекам, высоко ценили скорость бега. Гомер дает Ахиллесу знаменательный эпитет быстроногого, северные саги называют frаr и fot bratr тех, кто особенно отличались в беге. Известны были и те, кто соперничал в скорости с самыми бойкими лошадьми. Еще одно искусство, связанное со скоростью перемещений, это конечно, бег на лажах. В нем были отмечены такие скандинавские конунги, как Олаф Трюггвасон, Харальд Синезубый и Херальд Хардрада.

В летнее же время любимым упражнением скандинавов было состязание в плавании. хорошим пловцом считали только того, кто в короткое время переплывал большое расстояние, и притом плавал не только раздетый, но и в одежде, и дольше всех мог пробыть под водой. Соперники сражались, боролись под водой, опускали друг друга вглубь. Тот, кто одерживал верх в борьбе под водой, зачастую сам выносил на берег утомленного соперника.

Помимо упражнений, укреплявших тело, были известны и игры предметами и оружием. Так называемая игра мечами состояла в том, что играющий брал один, два или три меча и подбрасывал их поочередно, не давая упасть, и при этом ловил за рукоять или за клинок, но так, чтобы не порезаться от заточенное лезвие. Саги говорят, что величайшим мастером этой игры был король Олаф Трюггвасон, который играл мечами, ходя при этом по краю своего корабля «Длинный змей», когда тот шел под парусом.

Игра в мяч на льду озера также пользовалась большой популярностью. Один из играющих бросал мяч и бил по нему палкой, другой ловил мяч или отражал его также палкой, что требовало особенной ловкости, потому что товарищи в игре всячески старались мешать ловившему, толкали его в сторону, роняли на землю или отбивали него мяч. Если же ловивший уступал им в ловкости, то ему надо было отыскивать и приносить далеко укатившийся по льду мяч. Это была суровая игра: мячи были сделаны из твердого дерева, а палками порой наносились удары и по соперникам. Нередко игры в мяч были общественным зрелищем, на которое приглашались все окрестные жители.

Из всех телесных упражнений самым употребительным и любимым между молодыми людьми была борьба. Даже дети упражняли в ней свои силы. Постоянные состязания приучали их к стойкости, ловкости и изворотливости. В одних видах борьбы все зависело от телесной силы, в других перевес доставляли искусство и ловкость. В борьбе соблюдали правильность в приемах и захватах, рассчитывали движения, прибегали к проворству и увертливости. Сохранившийся до наших дней скандинавский стиль борьбы предполагает, что бойцы держат друг друга руками за широкие пояса и стараются оторвать от земли и положить на нее, ставя подножки, делая подсечки и заставляя потерять равновесие.

Так, благодаря постоянным упражнениям силы, молодые люди древней Скандинавии становились храбрыми, крепкими телом и духом мужами и составляли поколение, которое справедливо сравнивали с «дубовым лесом под ударами бури». Телесные игры, которыми с детства занимались в ту эпоху, служили надежным средством для укрепления тела, развития ловкости и отваги.

С ними тесно соединялись упражнения, научавшие искусству владеть оружием. Искусство метко и далеко стрелять из лука требовалось от всякого воспитанного человека. Для стрельбы отводились особенные места, обыкновенно у пригорка, куда в случае промаха втыкались бы стрелы не нужно было бы далеко за ними бежать: это называлось «ходить с луком на стрелецкую горку».

К числу упражнений, требовавших сильной, мускулистой руки и особенно полезных в морских битвах, принадлежало меткое, на далекое расстояние, бросание камней рукой или пращами. В тесном родстве с метанием камней состояло искусство метания дротиков, то есть небольших легких копий. Ими нужно было они не только попадали в цель, но и пробивать ее. Приучались с одинаковой ловкостью бросать обеими руками два копья разом, играя, юноши на бегу ловили дротик врага и бросали его обратно, а также учились драться с мечом в одной и копьем в другой руке.

Скандинавы считали военное искусство первым из всех искусств и наук, от которого падают и сохраняются государства. Народ, пренебрегающий ратным делом и воинскими занятиями, ни на одно мгновение не может быть уверен в своей независимости.

Помимо телесных упражнений, юношам полагалось развивать свой ум. Для этого существовало три важных умения: сложение стихов, игра в шахматы и заучивание древних преданий. Развивая ум, юноша становился не только сильным, но и рассудительным, учился выбирать время и место для битвы, рассчитывать силы, выбирать и привлекать на свою сторону союзников. Умелое сложение хвалебных стихов приносило многим молодым людям славу и богатство, а игра в шахматы развивала навыки полководцев.

Литература

Стрингольм А.М. Скандинавия в языческое время. Государство, нравы и обычаи / Андерс Магнус Стрингольм [пер. с швед. А. Шемякина]. – М.: Вече, 2023.