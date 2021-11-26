ПАРИЖСКИЙ ЭДИКТ ХЛОТАРЯ

Эдикт, изданный королем Хлотарем II на соборе в Париже в 614 г.

В длительном противостоянии разных частей франкского королевства после смерти в 592 г. Гунтрамна в борьбе за власть ветвей династии Меровингов значительную роль сыграла аристократия. Эдикт Хлотаря был ответом на чаяния знати, желавшей в каком-то виде оформить свое возросшее влияние. Кроме того, Эдикт Хлотаря был призван восстановить порядок, нарушенный долгой чередой смен власти во Королевстве франков.

Эдикт Хлотаря утверждал независимость церкви от светского влияния. Епископам было запрещено просить у мирских властителей защиты. Последним, в свою очередь, запрещалось влиять на процедуру избрания епископов. Для лиц духовного звания был установлен епископский суд, по меньше мере — смешанный. Вводилось обязательное выслушивание обвиняемого, если только он не был схвачен на месте преступления, караемого смертной казнью.

Была произведена реституция владений, потерянных в ходе долго длившейся смуты. Особенно важен был запрет на назначение графами и судьями лиц, не происходящих не из тех мест, куда их назначали.

Эдикт Хлотаря запрещал насильственный повторный брак для вдов, обязывал короля не пасти свой скот на землях, от чьих владельцев не было получено согласие. Евреям было запрещено нести службу.

Эдикт Хлотаря часто рассматривают, как очевидную уступку знати, как шаг на пути к формированию крупной аристократии, передающей определённые замели по наследству. В большей степени Эдикт Хлотаря был направлен на воспрепятствование проведению политики подобной той, что вела Брунгильда. Более того, Эдикт Хлотаря, в принципе, мешал усилению власти, будь она королевской , аристократической или епископской. Кроме того, Хлотарь не подтвердил законодательства потомков Брунгильды, хотя в Эдикте Хлотаря специально оговаривалось, что все законы, достававшие при Гунтрамне, Хильперике и Сигиберте продолжат действовать. Т. о. было явно высказано стремление забыть о потомках Брунгильды и их деяниях.

Иллюстрации:

Изображение Хлотаря II.

Исторические источники:

Григорий Турский История франков / Изд. подготовила В.Д. Савукова. М., 1987. 461 с.;

Хроники Фредегара / Пер. с лат., коммент., вступ ст. Г.А. Шмидта. СПб- Москва, 2015. 464 с.

Автор статьи: Г. А. Шмидт