МЕРОВИНГИ На чтение: 1 минута

Меровинги ( позднелат. Merovingi, нем. Merowinger, фр. Merovingiens) — первая династия франкских королей, правившая с середины V по середину VIII в. Наименование восходит к имени полулегендарного правителя салических франков Меровея, сына вождя франков Хлодиона. В Средние века первым королем франков считали некоего Фарамона (Фарамунда), чей род возводили к троянцам. Первым исторически подтвержденным королем франков является Хильдерик. При нем франки, первоначально владея лишь севером Галлии, существенно расширили владения на юг вплоть до р. Соммы. Согласно свидетельствам источников, короли династии М. носили длинные волосы в качестве сакрального атрибута их власти, отчего вошли в историю как «длинноволосые короли». В правление короля Хлодвига I М. распространили власть на всю Галлию и часть Германии (вдоль верховья р. Рейн). Его авторитету способствовала Церковь, поскольку он принял христианство в ортодоксальной форме (около 500), из-за этого его поддерживала и галло-римская знать. Согласно древнегерманской традиции, земли регулярно делились между сыновь­ями умершего правителя; каждое владение имело свою столицу. Между королевствами постоянно велись войны, части земель периодически объединялись. После объединения всех земель при Хлотаре I (558) они вновь были разделены между его сыновьями (561) на четыре части: Австразию , Нейстрию , Бургундию и Аквитанию . Франкское королевство достигло расцвета в правление Дагоберта I (629—639), затем оно вновь разделилось на Нейстрию (между Сеной и Луарой), Австразию (Северо-Восток) и Бургундию (Юго-Восток). Регулярные войны в королевствах усиливали влияние аристократии. Короли из династии М. были весьма набожными и делали щедрые дарения в пользу Церкви, но они вмешивались в ее дела и назначали епископов из своего ближайшего окружения. Аристократия также основывала монастыри и делала щедрые пожертвования Церкви, а из ее среды вышло множество епископов. Окончательное объединение Франкского королевства произошло в 719, однако реальная власть перешла к майордомам , выбираемым аристократией из знатных семей. Их умелая пропаганда закрепила за последними отпрысками династии М. уничижительное прозвище «ленивые короли». К тому же в отсутствие новых завоеваний королевский фиск значительно уменьшился, и короли исчерпали ресурс обеспечения лояльности знати, а основные богатства перешли в руки Церкви и аристократии. Майордомы Австразии из знатного рода Пипинидов ( Каролингов ) фактически правили от имени М., пока окончательно не отстранили их от власти (751), заручившись одобрением папского престола.

Ист. : Григорий Турский . История франков / Пер. В. Д. Савукова. М., 1987; Хроники Фредегара / Пер. с лат., комм. и вступ. ст. Г. А. Шмидта. СПб.–М., 2015.

Лит .: Тьерри О. Рассказы из времен Меровингов. СПб., 1864; Fournier G. Les Merovingiens. Paris, 1969; Beiber W. Das Frankenreich der Merowinger. Berlin, 1988; Geary P. J. Before France and Germany: the Creation and Transformation of the Merovingian World. New York, 1988; Лебек С. Происхождение франков. V—IX века. М., 1993; Wood I. N. The Merovingian Kingdoms, 450—751. London–New York, 1994; Le Jan R. Histoire de France, origines et premier essor, 480—1180. Paris, 1996; Gobry I. Les premiers rois de France: la dynastie des Merovingiens. Paris, 1998. С. К. Цатурова.