МАЙОРДОМ

Майордом ( лат. maior domus, фр. majordome, maire du palais — букв . «старший по дому», «дворцовый мэр») — высшее должностное лицо при франкских королях эпохи Меровингов , главный управитель дворцовым хозяйством. Должность известна с середины VI в. Изначально М. стоял над всеми слугами, отвечавшими за отдельные сферы функционирования двора. Служба имела большое значение в связи с постоянными перемещениями королей по стране со всем двором. М. организовывал жизнь двора и карал слуг за провинности. Со временем М. стал управлять не только двором, но и имениями короля, выполняя административные, военные и судебные функции. Постепенно функции М. существенно расширились, он замещал короля в его отсутствие, иногда возглавлял войско, при малолетнем монархе фактически управлял государством. Должность М. была во всех трех королевствах франков — Австразии, Нейстрии и Бургундии. Изначально М. выбирался королем из числа знати. При ослаблении династии Меровингов, с середины VII в., власть М. сделалась более независимой от персоны монарха, на это место могущественная аристократия сама выбирала человека из своей среды. Наибольший успех имели М. Австразии из рода Пипинидов: в начавшейся борьбе между кланами аристократии за должность М. Пипин Геристальский нанес поражение своему сопернику, М. Нейстрии и Бургундии Берхарию, в битве при Тертри (687), соединив в своих руках власть во всех трех королевствах, приняв титул герцога и правителя франков и объединив тем самым франкское государство. Отныне М. назначал герцогов и графов, контролировал назначения епископов, распоряжался казной, собирал налоги, издавал законы, решал вопросы войны и мира. Должность М. стала наследственной. Монархи династии Меровингов были фактически отстранены от власти, стала распространяться легенда о них как о «ленивых королях». Карл Мартелл стал единым М. для всего королевства франков, правил единолично и даже не считал нужным замещать умершего короля новым правителем. Его сын, Пипин Короткий , заключил в монастырь последнего отпрыска Меровингов, Хильдерика III (751), был избран королем франков в Суассоне при одобрении папы Римского Захарии . В 754 в Сен-Дени впервые папа Стефан II провел церемонию помазания на царство Пипина. Королевская власть над франками перешла к династии Пипинидов ( Каролингов ).

Лит. : Стукалова Т. Ю. Введение в средневековую французскую архонтологию. М., 2001; Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Т. П. Гусарова. М., 2011. С. К. Цатурова.