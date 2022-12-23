ЛЮДОВИК НЕМЕЦКИЙ Людовик Немецкий (Людовик II; нем. Ludwig der Deutsche) (ок. 805 — 28.08.876, Франкфурт-на-Майне) — франкский король из династии Каролингов.

Людовик Немецкий (Людовик II; нем . Ludwig der Deutsche) (ок. 805 — 28.08.876, Франкфурт-на-Майне) — франкский король из династии Каролингов . Третий сын Людовика Благочестивого и его первой жены Эрменгарды. Воспитывался при дворе деда, Карла Великого , в Ахене, был его любимцем. В 817 согласно изданному Людовиком Благочестивым капитулярию «Об устроении империи» («Ordinatio imperii») стал королем Баварии. Его главной резиденцией был Регенсбург. В 825 Л. Н. совершил поход против славянских племен вендов и сорбов. В 827 он женился на Эмме (ум. 876), дочери баварского графа Вельфа I и сестре Юдифи, второй жены Людовика Благочестивого. В браке родились сыновья Карломан (король Баварии в 876—879, с 877 также король Италии), Людовик Младший (король Саксонии в 876—882, с 880 также король Баварии и Лотарингии) и Карл Толстый , дочери Хильдегарда, Эрменгарда, Гизела, Эмма и Берта. После второго брака Людовика Благочестивого и рождения у него сына Карла (см. Карл Лысый ) Л. Н. неоднократно восставал против отца (в 829—830 и 833—834 вместе со старшими братьями Лотарем I и Пипином Аквитанским, в 832 и 839—840 самостоятельно). После смерти отца объединился с Карлом Лысым против Лотаря I и Пипина II (сын Пипина Аквитанского, король Аквитании в 838—864). В сражении при Фонтенуа-ан-Пюизе близ Осера (841) Л. Н. и Карл одержали победу, в феврале 842 на встрече в Страсбурге заключили соглашение (Страсбургские клятвы), обязавшись совместно действовать против Лотаря. Клятву принесли и воины, которые обещали отказать в повиновении правителю, нарушившему договор. По Верденскому договору 843 Л. Н. помимо Баварии получил Алеманнию, Саксонию и земли в среднем течении Рейна с городами Майнц, Вормс и Шпайер (так называемое Восточно-Франкское королевство). В том же году он окончательно подавил восстание в Саксонии. В 844 предпринял поход против славян-ободритов. После смерти Лотаря II (855—869; сына Лотаря I) разделил его «срединное королевство» с Карлом Лысым. По Мерсенскому договору 870 получил восточные области Лотарингии и Фризию. В том же году подчинил Великоморавскую державу (см. Чехия ), однако уже в 874 был вынужден признать ее независимость при условии уплаты ежегодной дани. С 861 против Л. Н. неоднократно восставали сыновья: в 864 он был вынужден уступить Карломану Баварию, в следующем году выделил Людовику Младшему Саксонию, Франконию и Тюрингию, Карлу Толстому — Швабию и Рецию. Умер во время подготовки похода против Карла Лысого, захватившего после смерти императора Людовика II Италию. Похоронен в монастыре Лорш. Прозвище «Немецкий» закрепилось за ним лишь в историографии Нового времени (не ранее XVIII в.).

Ист. : Династия Каролингов. От королевства к империи, VIII—IX века. Источники. СПб., 2019.

Лит. : Тейс Л. Наследие Каролингов: IX—X вв. / Пер. Т. А. Чесноковой. М., 1993; Bigott B. Ludwig der Deutsche und die Reichskirche im Ostfrankischen Reich (826—876). Husum, 2002; Hartmann W. Ludwig der Deutsche. Darmstadt, 2002; Ludwig der Deutsche und seine Zeit. Darmstadt, 2004; Goldberg E. Struggle for Empire. Kingship and Conflict under Louis the German, 817—876. Ithaca (N.Y.), 2006. С. Г. Мереминский.