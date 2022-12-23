ЛЮДОВИК БЛАГОЧЕСТИВЫЙ Людовик Благочестивый (лат. Hlu­dovicus, Ludovicus Pius, нем. Ludwig der Fromme, фр. Louis le Pieux) (778, вилла Ксассиногил (вероятно, совр. Шаснёй-дю-Пуату) — 20.06.840, Ингельхайм, ныне Ингельхайм-ам-Райн) — франкский король.

Людовик Благочестивый ( лат . Hlu­dovicus, Ludovicus Pius, нем . Ludwig der Fromme, фр . Louis le Pieux) (778, вилла Ксассиногил (вероятно, совр. Шаснёй-дю-Пуату) — 20.06.840, Ингельхайм, ныне Ингельхайм-ам-Райн) — франкский король и император из династии Каролингов . Третий сын Карла Великого и его второй жены Хильдегарды. Во время его рождения отец находился в походе в Испании; его брат-близнец Лотарь умер вскоре после рождения. Имя «Hludovicus», по-видимому, было вариантом распространенного в династии Меровингов имени «Хлодвиг».

Л. Б. получил хорошее образование, с ранних лет отличался религиозностью. В 781 был провозглашен королем Аквитании и вырос в этом регионе, где у него были собственные канцелярия, казна и монетный двор. Управлением от его имени занимались регенты и советники, главным образом клирики (Эббон, Бенедикт Анианский, Агобард, Иона Орлеанский и др.). В 794—812 Л. Б. совершил несколько походов против испанских мусульман, заложив основы Испанской марки. В 794 женился на Эрменгарде из Хеспенгау (ум. 818), в браке родилось 6 детей: Лотарь I , Пипин (797—838, король Аквитании с 817), Людовик Немецкий , дочери Ротруда, Берта и Хильдегарда. После смерти старших братьев Пипина (810) и Карла (811) Л. Б. стал единственным наследником отца, был помазан на царство как император-соправитель (11 сентября 813 в Ахене).

После смерти Карла Великого (814) Л. Б. единолично управлял империей, сместил большинство приближенных отца, поставив на их место людей из своего аквитанского окружения. Организовал свое повторное помазание в Реймсе папой Стефаном IV (5 октября 816). Продолжал политику отца по укреплению церковной дисциплины, унификации богослужения, поддержке миссионерства в германских землях, усилению связей отдельных монастырей и епископских кафедр с императором (в т. ч. через пожалование им земельных владений и привилегий). В 817 даровал папе Пасхалию I привилегию (Pactum Hludovicianum), подтверждавшую автономию Папского государства и право свободного избрания папы Римского при условии его утверждения императором.

В 817 Л. Б. издал капитулярий «Об устроении империи» (Ordinatio imperii), назначив императором-соправителем и главным наследником старшего сына Лотаря. Аквитания отходила Пипину, Бавария — Людовику Немецкому. Это решение вы­звало недовольство племянника Л. Б., Бернарда, короля Италии (в 812—817). Он поднял мятеж, был схвачен, ослеплен и вскоре умер (17 апреля 818). Это событие произвело глубокое впечатление на Л. Б., в августе 822 он публично покаялся за смерть Бернарда в Аттиньи. Овдовев, император в 819 вторично женился на Юдифи (ум. 843), дочери баварского графа Вельфа I. В браке родились дочь Гизела (ок. 820 — 876) и сын Карл Лысый (823—877). Рождение 4-го сына заставило Л. Б. изменить условия завещания, что вызвало недовольство старших сыновей и стало толчком к серии кризисов в империи (829—830, 832—834, 838—840). Осенью 833, после переговоров на Красном поле, Л. Б. был подвергнут публичному суду в Компьене, низложен на особой церемонии в Суассоне и помещен Лотарем в заключение. Однако уже в феврале 834 при поддержке части франкской знати он был освобожден и восстановлен на троне. В 838 Л. Б. организовал коронацию Карла Лысого и передал ему во владение Аквитанию. Летом 839 в Вормсе император объявил о разделе основной части франкских земель между Лотарем и Карлом Лысым, что вызвало недовольство Людовика Немецкого и Пипина Младшего (сына умершего в 838 Пипина Аквитанского). Л. Б. умер, направляясь в поход в Баварию против Людовика Немецкого.

Эпитет «Благочестивый» по отношению к Л. Б. использовали уже некоторые авторы каролингского времени, он также встречался в грамотах и легендах на монетах, но общеупотребительным стал не ранее Х в. Современники и потомки давали противоречивые оценки деятельности Л. Б. Многие исследователи, главным образом франкоязычные, обвиняли императора в политической слабости, нерешительности, несамостоятельности и непоследовательности. С 1980-х в историографии стали преобладать положительные оценки личности и политики Л. Б.; его правление рассматривается как кульминация каролингского периода европейской истории.

Ист. : Династия Каролингов. От королевства к империи, VIII—IX века. Источники. СПб., 2019.

Лит. : Charlemagne’s Heir: New Perspectives on the Reign of Louis the Pious (814—840) / Ed. P. Godman, R. Collins. Oxford, 1990; Boshof E. Ludwig der Fromme. Darmstadt, 1996; Depreux Ph. Prosopographie de l’entourage de Louis le Pieux (781—840). Sigmaringen, 1997; Gobry I. Louis Ier, premier successeur de Charlemagne (814—840). Paris, 2002; Kölzer T. Kaiser Ludwig der Fromme (814—840) im Spiegel seiner Urkunden. Paderborn, 2005; Eichler D. Frankische Reichsversammlungen unter Ludwig dem Frommen. Hannover, 2007; Booker C. M. Past Convictions: The Penance of Louis the Pious and the Decline of the Carolingians. Philadelphia, 2009; De Jong M. The Penitential State: Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, 814—840. New York, 2009; Сидоров А. И. Людовик Благочестивый // Православная энциклопедия. М., 2016. Т. 42. С. 99—103. С. Г. Мереминский.