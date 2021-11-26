ЛОТАРИНГИЯ

ЛОТАРИ́НГИЯ - ис­то­рическая об­ласть на се­ве­ро-за­па­де Ев­ро­пы, в бас­сей­не рек Рейн и Ма­ас; ре­ги­он Фран­ции (главный го­род - Мец).

К III веку до н. э. за­се­ле­на кель­та­ми . По­сле римского за­вое­ва­ния в 52 до н. э. вклю­че­на в провинцию Бел­ги­ка. С V века н. э. во Франк­ском го­су­дар­ст­ве. По Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 года во­шла в со­став вла­де­ний Ло­та­ря I. В 855 году пе­ре­дана как са­мо­сто­ятельное ко­ро­лев­ст­во, вклю­чав­шее зем­ли по ле­во­му бе­ре­гу Рей­на и в до­лине реки Ро­на (кро­ме Про­ван­са), сы­ну Ло­та­ря I - Ло­та­рю II (855-869); по­лучи­ла название в честь не­го. По­сле смер­ти Ло­та­ря II за­хва­че­на за­пад­но-франк­ским ко­ро­лём Кар­лом II Лы­сым. По ус­ло­ви­ям Мер­сен­ско­го до­го­во­ра 870 года раз­де­ле­на ме­ж­ду За­пад­но-Франк­ским и Вос­точ­но- Франк­ским ко­ро­лев­ст­ва­ми. В 879 году западная часть Лотарингии при­сое­ди­не­на к Вос­точ­но-Франк­ско­му ко­ро­лев­ст­ву. В 895 году Лотарингия вос­ста­нов­ле­на как са­мо­сто­ятельное ко­ро­лев­ст­во во гла­ве с сы­ном германского ко­ро­ля Ар­нуль­фа Ка­рин­тий­ско­го - Цвен­ти­боль­дом (895-900). В 911 году ко­ро­лев­ст­во бы­ло за­хва­че­но за­пад­но-франк­ским ко­ро­лём Кар­лом III Про­сто­ва­тым (898-923).

В 925 году Лотарингия ут­ра­ти­ла свой ста­тус и во­шла в ка­че­ст­ве гер­цог­ст­ва в Германское ко­ро­лев­ст­во. В 959 году раз­де­ле­на на два гер­цог­ст­ва: Верх­нюю Лотарингию и Ниж­нюю Лотарингию, фор­маль­но со­хра­няв­шие един­ст­во под вла­стью од­но­го пра­ви­те­ля вплоть до 965 года. Ниж­няя Лтарингия в XI-XII веке рас­па­лась на граф­ст­ва Лё­вен (с 1106 года гер­цог­ст­во, с 1191 года гер­цог­ст­во Бра­бант), На­мюр, Лим­бург, Ген­не­гау и др. Верх­няя Лотарингия с конца X в. пе­ре­жи­ва­ла по­ли­тическую раз­дроб­лен­ность. В X-XII веке уси­ли­лась не­за­ви­си­мость епи­ско­пов Вер­де­на, Ме­ца, Ту­ля, ар­хи­епископа Три­ра, из гер­цог­ст­ва вы­де­ли­лись граф­ст­ва (позд­нее гер­цог­ст­ва) Бар, Люк­сем­бург и ряд других тер­ри­то­рий. Власть гер­цо­гов фак­ти­че­ски рас­про­стра­ня­лась на не­боль­шую тер­ри­то­рию с цен­тром в Нан­си. Рас­по­ло­жен­ная на гра­ни­це ме­ж­ду французскми и немецкими зем­ля­ми и на важ­ней­ших вод­ных пу­тях в бас­сей­не Сред­не­го Рей­на, Лотарингия яв­ля­лась объ­ек­том по­ли­тического со­пер­ни­че­ст­ва французских и германских мо­нар­хов.

С XIII века уси­ли­ва­лись по­ли­тические, эко­но­мические и куль­тур­ные свя­зи Лотарингии с Фран­цией, гер­цо­ги не­од­но­крат­но при­зна­ва­ли се­бя вас­са­ла­ми французского ко­ро­ля. В XV веке в борь­бу за Лотарингию всту­пи­ло так­же Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во. В 1475 году за­воё­ва­на Кар­лом Сме­лым. В 1477 году при под­держ­ке французского ко­ро­ля Лю­до­ви­ка XI и швей­цар­цев гер­цог Лотарингии Ре­не II (1473-1508) су­мел на­нес­ти ре­шаю­щее по­ра­же­ние бур­гунд­ской ар­мии при Нан­си и вер­нуть се­бе власть над Лотарингией. В прав­ле­ние Ре­не II и Ан­туа­на (1508-1544) был вос­ста­нов­лен кон­троль гер­цо­гов над об­шир­ной тер­ри­то­ри­ей в бас­сей­не рек Мо­зель и Ма­ас, в т. ч. над гер­цог­ст­вом Бар (1480), граф­ст­ва­ми Во­де­мон (1485), Бла­мон (1506) и другими, фак­ти­че­ски под­чи­не­ны Мец, Туль и Вер­ден, епи­ско­па­ми ко­то­рых ста­ли на­зна­чать­ся, как пра­ви­ло, чле­ны гер­цог­ской се­мьи. Во 2-й половине XVI века Фран­ция на­ча­ла при­сое­ди­не­ние ло­та­ринг­ских зе­мель: в 1552 году ею бы­ли за­хва­че­ны Мец, Туль и Вер­ден (окон­ча­тель­но за­кре­п­ле­ны за Фран­ци­ей по Вест­фаль­ско­му ми­ру 1648 года). В XVII веке французские вой­ска несколько раз ок­ку­пи­ро­ва­ли Лотарингию (1633, 1641, 1670).

По Рис­вик­ско­му ми­ру 1697 года гер­цог­ст­во Лотарингия бы­ло вос­ста­нов­ле­но в со­ста­ве Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. По ус­ло­ви­ям Вен­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1738 года Лотарингия пе­ре­да­на в по­жиз­нен­ное вла­де­ние С. Ле­щин­ско­му, по­сле его смер­ти в 1766 году во­шла в со­став Фран­ции на пра­вах осо­бой про­вин­ции. Во вре­мя Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII в. Лтарингия бы­ла раз­де­ле­на на 4 департамента (Мёрт, Мёз, Мо­зель, Во­ге­зы) и в XIX веке яв­ля­лась од­ной из наи­бо­лее раз­ви­тых в эко­но­мическом от­но­ше­нии французских об­лас­тей. По­сле по­ра­же­ния Фран­ции во фран­ко-прус­ской вой­не 1870-1871 годов восточные рай­оны Лотарингии (б. ч. департаментов Мо­зель и Мёрт) и со­сед­ст­вую­щий с ней Эль­зас ото­шли к Германской им­пе­рии, со­ста­вив им­пер­скую зем­лю Эль­зас- Ло­та­рин­гия. По Вер­саль­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1919 года они бы­ли воз­вра­ще­ны Фран­ции. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны Лотарингия в 1940 году ан­нек­си­ро­ва­на Гер­ма­ни­ей. В сентябре - декабре 1944 года ос­во­бо­ж­де­на американскими вой­ска­ми. С 1960 года име­ет ста­тус ре­гио­на Фран­ции, со­сто­ит из департаментов Мёрт и Мо­зель, Мёз, Мо­зель и Во­ге­зы.

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