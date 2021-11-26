ЛОТАРИНГИЯ
ЛОТАРИ́НГИЯ - историческая область на северо-западе Европы, в бассейне рек Рейн и Маас; регион Франции (главный город - Мец).
К III веку до н. э. заселена кельтами. После римского завоевания в 52 до н. э. включена в провинцию Белгика. С V века н. э. во Франкском государстве. По Верденскому договору 843 года вошла в состав владений Лотаря I. В 855 году передана как самостоятельное королевство, включавшее земли по левому берегу Рейна и в долине реки Рона (кроме Прованса), сыну Лотаря I - Лотарю II (855-869); получила название в честь него. После смерти Лотаря II захвачена западно-франкским королём Карлом II Лысым. По условиям Мерсенского договора 870 года разделена между Западно-Франкским и Восточно- Франкским королевствами. В 879 году западная часть Лотарингии присоединена к Восточно-Франкскому королевству. В 895 году Лотарингия восстановлена как самостоятельное королевство во главе с сыном германского короля Арнульфа Каринтийского - Цвентибольдом (895-900). В 911 году королевство было захвачено западно-франкским королём Карлом III Простоватым (898-923).
В 925 году Лотарингия утратила свой статус и вошла в качестве герцогства в Германское королевство. В 959 году разделена на два герцогства: Верхнюю Лотарингию и Нижнюю Лотарингию, формально сохранявшие единство под властью одного правителя вплоть до 965 года. Нижняя Лтарингия в XI-XII веке распалась на графства Лёвен (с 1106 года герцогство, с 1191 года герцогство Брабант), Намюр, Лимбург, Геннегау и др. Верхняя Лотарингия с конца X в. переживала политическую раздробленность. В X-XII веке усилилась независимость епископов Вердена, Меца, Туля, архиепископа Трира, из герцогства выделились графства (позднее герцогства) Бар, Люксембург и ряд других территорий. Власть герцогов фактически распространялась на небольшую территорию с центром в Нанси. Расположенная на границе между французскми и немецкими землями и на важнейших водных путях в бассейне Среднего Рейна, Лотарингия являлась объектом политического соперничества французских и германских монархов.
С XIII века усиливались политические, экономические и культурные связи Лотарингии с Францией, герцоги неоднократно признавали себя вассалами французского короля. В XV веке в борьбу за Лотарингию вступило также Бургундское герцогство. В 1475 году завоёвана Карлом Смелым. В 1477 году при поддержке французского короля Людовика XI и швейцарцев герцог Лотарингии Рене II (1473-1508) сумел нанести решающее поражение бургундской армии при Нанси и вернуть себе власть над Лотарингией. В правление Рене II и Антуана (1508-1544) был восстановлен контроль герцогов над обширной территорией в бассейне рек Мозель и Маас, в т. ч. над герцогством Бар (1480), графствами Водемон (1485), Бламон (1506) и другими, фактически подчинены Мец, Туль и Верден, епископами которых стали назначаться, как правило, члены герцогской семьи. Во 2-й половине XVI века Франция начала присоединение лотарингских земель: в 1552 году ею были захвачены Мец, Туль и Верден (окончательно закреплены за Францией по Вестфальскому миру 1648 года). В XVII веке французские войска несколько раз оккупировали Лотарингию (1633, 1641, 1670).
По Рисвикскому миру 1697 года герцогство Лотарингия было восстановлено в составе Священной Римской империи. По условиям Венского мирного договора 1738 года Лотарингия передана в пожизненное владение С. Лещинскому, после его смерти в 1766 году вошла в состав Франции на правах особой провинции. Во время Французской революции XVIII в. Лтарингия была разделена на 4 департамента (Мёрт, Мёз, Мозель, Вогезы) и в XIX веке являлась одной из наиболее развитых в экономическом отношении французских областей. После поражения Франции во франко-прусской войне 1870-1871 годов восточные районы Лотарингии (б. ч. департаментов Мозель и Мёрт) и соседствующий с ней Эльзас отошли к Германской империи, составив имперскую землю Эльзас- Лотарингия. По Версальскому мирному договору 1919 года они были возвращены Франции. Во время 2-й мировой войны Лотарингия в 1940 году аннексирована Германией. В сентябре - декабре 1944 года освобождена американскими войсками. С 1960 года имеет статус региона Франции, состоит из департаментов Мёрт и Мозель, Мёз, Мозель и Вогезы.