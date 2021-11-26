ЛОТАРЍНГИЯ (фр. Lorraine) На чтение: 1 минута

Французский регион, получивший свое название по имени императора Лотаря , внука Карла Великого , которому по Верденскому разделу 843 г. достались срединные земли между Западно-Франкским и Восточно-Франкским королевствами.

В 959 г. область распалась на герцогства Нижнюю Лотарингию (Нидерланды и земли между Рейном и Шельдой) и Верхнюю Лотарингию (Арденны, Вогезы, т.е. совр. терр. Лотарингии). Название Нижней Лотарингии исчезло на рубеже XII-XIII вв. (ее самым знаменитым герцогом был Готфрид Бульонский , один из предводителей I Крестового похода и основатель Латино-Иерусалимского королевства в 1099 г.), а Верхняя Лотарингия со временем разделилась на герцогства Лотарингия, герцогство Бар, и Три епископства – Мец, Туль и Верден. Причем, герцогство Бар признавало вассальные отношения и зависело от короля Франции (1301), все остальные – от императора Священной Римской империи.

После неудачной попытки герцога Бургундии Карла Смелого покорить страну и его гибели при Нанси (1477), Лотарингия вступила в период расцвета: ее герцоги стали также герцогами Бар (1484), а император Карл V в 1542 г. по Нюрнбергскому договору подтвердил вечный статус герцогства как «свободного и не присоединяемого». Это означало переход от вассальной зависимости к личному протекторату императора, и в то же время большую политическую самостоятельность.

Во время Итальянских войн с Карлом V французские войска заняли Три епископства в 1552 г. и вовлекли Л. в сферу своего влияния, хотя императоры признали Мец, Туль и Верден французскими владениями только по окончании Тридцатилетней войны в 1648 г. Юный герцог Карл III (1559-1608) воспитывался при французском дворе и был женат на французской принцессе, а его родственники, герцоги Гиз-Лотарингские , обосновавшиеся во Франции, одно время претендовали на трон этой страны. Женой Генриха III также была принцесса из Лотарингии Луиза де Водемон (1553-1601). Во время Религиозных войн во Франции (1559-1598) и конфессионального раскола в Германии, Лотарингия оставалась оплотом католичества и прославилась вместе с тем большим масштабом «охоты на ведьм».

В ходе Тридцатилетней войны (1618-1648) и в последующее время, в попытке сохранить самостоятельность, герцог Карл IV (1624-1675) метался между враждующими лагерями, Францией и императорами, что привело к французской оккупации Лотарингии в 1633-61 гг. и в 1670-98 гг. Третья оккупация (1702-1714) наступила во время войны за Испанское наследство по схожим причинам. В 1736 г. последний герцог Франциск III женился на дочери императора Марии-Терезии , будущей императрице, уступив свои права на Лотарингию тестю Людовика XV , бывшему польскому королю Станиславу Лещинскому . После смерти последнего в 1766 г. область присоединилась к Франции.

Иллюстрация:

Карта Лотарингии в X-XII вв.

Автор статьи: Шишкин В.В.