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«ЛЕНИВЫЕ КОРОЛИ»
«ЛЕНИВЫЕ КОРОЛИ» - прозвище франкских королей из династии Меровингов, правивших с 638/639 года.
Впервые встречается в сочинении Эйнгарда «Жизнь Карла Великого».
При «ленивых королях» Франкское государство распалось на несколько областей, находившихся под управлением майордомов (власть королей была номинальной).
Последний из «ленивых королей» - Хильдерик III (743-751 годы) был низложен майордомом Пипином Коротким.
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