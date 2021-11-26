«ЛЕНИВЫЕ КОРОЛИ»

«ЛЕНИВЫЕ КОРОЛИ» - прозвище франкских королей из династии Меровингов, правивших с 638/639 года.

Впер­вые встре­ча­ет­ся в сочинении Эйн­гар­да «Жизнь Кар­ла Ве­ли­ко­го».

При «ленивых королях» Франк­ское го­су­дар­ст­во рас­па­лось на несколько об­лас­тей, на­хо­див­ших­ся под управ­ле­ни­ем май­ор­до­мов (власть ко­ро­лей бы­ла но­ми­наль­ной).

По­след­ний из «ленивых королей» - Хиль­де­рик III (743-751 годы) был низ­ло­жен май­ор­до­мом Пи­пи­ном Ко­рот­ким.

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