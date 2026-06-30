Крепости и осады раннего средневековья Осады античной и особенно, римской эпохи, свидетельствуют о большом опыте и тщательно отработанных методах ведения боя, о высоком уровне развития военного искусства. Однако со сменой эпох, сменились и возможности сторон, участвовавших в осадах. Римское осадное наследие было утрачено или подверглось упрощению, как и уровень фортификационного искусства

Смена эпох и утеря искусства осады

Осады античной и особенно, римской эпохи, свидетельствуют о большом опыте и тщательно отработанных методах ведения боя, о высоком уровне развития военного искусства. Однако этого нельзя сказать о варварах, вторгшихся на Запад в конце Античности и начале Средних веков. Успех германских племен, что смогли легко проникнуть в Галлию и создать там свои государства, кроется скорее в слабости оборонявшихся, чем в мастерстве нападавших, поскольку варвары почти не знали римской военной тактики. Немногие сохранившиеся до наших дней документы, касающиеся осад, предпринятых германскими племенами, свидетельствуют о заметном недостатке опыта у нападавших.

Нападение требует большей организованности и дисциплины, чем оборона. Германские племена, возможно, имели некоторое представление об оборонительных укреплениях, но им было трудно удерживать вместе нерегулярные и недисциплинированные войска перед городом, который мог бы продержаться достаточно долго. Всякий раз, когда осада затягивалась, нападающий видел, как его войска распадаются, чтобы пойти и разграбить окружающие земли.

Кроме того, сама военная организация германских народов не способствовала осадной войне. Поскольку каждый вождь сохранял своего рода независимость, было невозможно заставить армию, состоящую из индивидуальных отрядов, выполнять ручной труд, к которому были привыкли римские легионеры. Германский солдат отказался бы взять в руки лопату и кирку, чтобы вырыть траншею или возвести насыпь.

Но что же погубило римскую Галлию? Если бы галло-римские города были хорошо обеспечены военным снаряжением и хорошо укомплектованы профессиональными гарнизонами, усилия германцев не достигли бы цели, поскольку, учитывая наступательные средства, которыми те располагали, традиции римской системы обороны сильно превосходили возможности нападавших. Но, уже после первых вторжений, варварские войска приобрели большой опыт и вскоре начали применять, пусть и с меньшим порядком, но с большей энергией и большими жертвами, методы осады, которые когда-то использовали римляне. Новые завоеватели проявили свой воинственный гений в совершенствовании обороны и нападения на города и регулярно находили поводы для применения остатков римского военного искусства. Германцы, видя могущественное наследие Рима, искренне желали опереться на него, и возродить его для собственной выгоды.

Как проходила осада

Все осады, что проходили в периоды правления династий Меровингов и Карловингов, можно назвать грубыми имитациями осад, проводившихся римлянами. И все же, германцы смогли перенять несколько тактических приемов у своих славных предшественников.

Когда нападающая армия готовилась к осаде, прежде всего возводились две линии валов из дерева или камня, защищенные рвами:

одна, со стороны города, чтобы обеспечить защиту от вылазок осаждаемых и лишить их всех средств связи с внешним миром, называлась линией контрвалирования;

вторая, со стороны окружающей крепость местности, строилась, чтобы предотвратить проникновение в осадной лагерь извне, именовалась линией циркумвалирования.

По аналогии с римскими армиями, франки также строили передвижные башни из дерева, обычно несколько выше чем стены осаждаемого города. Благодаря этим башням можно было было организованно штурмовать стены и контролировать осажденных, не давая им развернуть обстрел находящихся под стенами.

Передвижные башни имели то преимущество, что их можно было размещать напротив слабых мест обороны, против крепостных стен, имевших узкие парапеты, и которые, следовательно, могли противостоять массированной атаке лишь одну линию солдат.

Из римских военных машин армии первых веков Средневековья сохранили также и таран. Этот факт иногда ставился под сомнение; но у нас есть доказательства использования этого орудия для обрушения стен в течение десятого, одиннадцатого, двенадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и даже шестнадцатого веков. Мы прилагаем копии фрагментов рукописей из Императорской библиотеки Парижа, которые должны развеять все сомнения относительно использования тарана:

Первая из них изображает атаку на частоколы, окружающие каменное укрепление. Таран отчетливо виден, он установлен на двух колесах и приводится в движение тремя людьми, которые прикрываются щитами, а четвертый нападающий держит арбалет.

Вторая иллюстрация представляет одно из видений Иезекиля: три тарана на колесах окружают пророка и атакуют городскую стену.

Что лучше для обороны?

Вплоть до XII века, по-видимому, города защищались только укрепленными стенами с фланговыми башнями или простыми частоколами со рвом, имеющими деревянные башни через равные промежутки. Увидеть такого рода крепости сейчас - большая редкость, так как они постоянно подвергались перестройке и переосмыслению в соответствии с новыми вызовами времени, и все же некоторые из них сохранились до наших дней и мы можем представить себе облик первых каменных замков, способных защищаться от армий раннего средневековья.

Период с конца IX по XI век становится временем, когда западная Европа покрывается замками, и опыт средневековой войны показал, что замок может защищаться лучше, чем город - он требует меньше защитников на единицу площади, меньше пищи и воды, а главное, будучи частью сети замков, стоящих на относительно малом удалении друг от друга, может организовать оборону целого региона, требуя от атакующей армии разделять силы и быть в постоянном напряжении. Также, небольшая протяженность стен маленьких крепостей означала, что какой бы огромной не была осаждающая армия, она сможет атаковать только небольшим числом воинов за один раз, что облегчало задачи обороны когда дело доходило до ближнего боя. А взяв один замок, осаждающая армия следом встречала еще и еще большее их число. И каждый забирал на себя силы и время.

Долгое время это положение дел сохранялось неизменным и осады замков оставались проблемой для средневековых армий. Положение дел не изменилось до тех пор, пока не началось массовое применение пороховой артиллерии, то есть примерно с конца XIV века. С этого момента нападение неизменно превосходило оборону, а замкам пришлось адаптироваться и отходить от традиционных схем, опиравшихся в обороне на высокие стены и башни, дополняя их бастионами, фланкирующиими башнями и увеличивая толщину стен.

Литература